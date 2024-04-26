Karacabey açıklarında batan geminin mürettebatından birinin cesedi tespit edildi

Bursa'nın Karacabey ilçesi İmralı Adası açıklarında 15 Şubat'ta batan Batuhan A. isimli kargo gemisinin bulunduğu bölgede, 2 gün önce deniz yüzeyinde bir ceset bulundu.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından cansız beden denizden çıkarıldı. Cesedin, geminin kayıp olan 2 mürettebatından birine ait olduğu düşünülerek kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Yapılan işlemler sonucunda, cesedin 22 yaşındaki makine stajyeri Ahmet Atav'a ait olduğu tespit edildi. Bu acı olay, gemi kazasıyla ilgili soruşturmanın bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.