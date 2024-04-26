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Karacabey açıklarında batan geminin mürettebatından birinin cesedi tespit edildi

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Bursa'nın Karacabey ilçesi İmralı Adası açıklarında 15 Şubat'ta batan Batuhan A. isimli kargo gemisinin bulunduğu bölgede, 2 gün önce deniz yüzeyinde bir ceset bulundu.

Karacabey açıklarında batan geminin mürettebatından birinin cesedi tespit edildi mask
Karacabey açıklarında batan geminin mürettebatından birinin cesedi tespit edildi
Karacabey açıklarında batan geminin mürettebatından birinin cesedi tespit edildi
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Bursa'nın Karacabey ilçesi İmralı Adası açıklarında 15 Şubat'ta batan Batuhan A. isimli kargo gemisinin bulunduğu bölgede, 2 gün önce deniz yüzeyinde bir ceset bulundu.

Karacabey açıklarında batan geminin mürettebatından birinin cesedi tespit edildi

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından cansız beden denizden çıkarıldı. Cesedin, geminin kayıp olan 2 mürettebatından birine ait olduğu düşünülerek kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Karacabey açıklarında batan geminin mürettebatından birinin cesedi tespit edildi

Yapılan işlemler sonucunda, cesedin 22 yaşındaki makine stajyeri Ahmet Atav'a ait olduğu tespit edildi. Bu acı olay, gemi kazasıyla ilgili soruşturmanın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Karacabey açıklarında batan geminin mürettebatından birinin cesedi tespit edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Bursa, Karacabey, İmralı Adası, kargo gemisi, Ceset, soruşturma, Ahmet Atav, makine stajyeri

26 Nis 2024 - 20:34 - Gündem

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