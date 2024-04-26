Bakanlık açıkladı: Son kez uzatılıyor Mücbir sebep hali uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, halen mücbir sebep hali devam eden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Islahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30 Nisan 2024 Salı günü sona erecek olan mücbir sebep halinin, son kez uzatılarak 31 Ağustos 2024 Cumartesi gününe kadar süreceğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen bazı yerler için mücbir sebep halinin uzatılmasına ilişkin duyuru yayınlandı.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen yerlerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunları uygulaması bakımından 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiş ve mücbir sebep halinin başladığı tarihten mücbir sebep halinin sona ereceği tarihe kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süresi ertelenmişti.

SON KEZ UZATILIYOR

Halen mücbir sebep hali devam eden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Islahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30 Nisan 2024 Salı günü sona erecek olan mücbir sebep halinin, son kez uzatılarak 31 Ağustos 2024 Cumartesi günü sona ermesi kararlaştırıldı.

Yapılan duyuruya göre, 30 Nisan gününe kadar verilmesi gereken 2023 hesap dönemine ait "kurumlar vergisi" beyannamelerinin verilme süreleriyle bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 6 Mayıs'a uzatıldı. Bahsi geçen tarihe kadar (30 Nisan) verilmesi gereken 2024/Mart dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimler de aynı tarihe kadar teslim edilebilecek.

Bu arada 30 Nisan'a kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken "elektronik defter beratları" da 10 Mayıs gün sonuna kadar yüklenebilecek.

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https://www.gib.gov.tr/hazine-ve-maliye-bakanligi-tarafindan-kahramanmarasta-meydana-gelen-depremlerden-etkilenen-bazi-0