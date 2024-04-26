Elazığ'da kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan öğretmen cezaevine gönderildi

Elazığ'da bir lisede öğretmen olarak görev yapan İ.B. hakkında, okuldaki bazı kız öğrencilerini taciz ettiği iddiasında bulunuldu.

Öğrenci velilerinin harekete geçmesinin ardından suç duyurusunda bulunuldu ve yapılan şikayet sonrası savcılık, öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarttı. Adliyeye sevk edilen İ.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, taciz iddiasının ardından öğretmen İ.B.'yi açığa aldı. Bu tür iddiaların üzerine ciddiyetle gidilmesi, eğitim kurumlarında öğrenci güvenliğinin sağlanması adına önem taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı