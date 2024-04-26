- Yaşam

Yağmurla birlikte Kuzey Afrika tozları yeryüzüne indi

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Samsun'da günlerdir etkili olan Kuzey Afrika tozları, meteoroloji ve Samsun Valiliği'nin uyarılarının ardından beklenen yağmurla birlikte yeryüzüne düştü.

Yağmurla birlikte Kuzey Afrika tozları yeryüzüne indi mask
Yağmurla birlikte Kuzey Afrika tozları yeryüzüne indi
Yağmurla birlikte Kuzey Afrika tozları yeryüzüne indi
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Samsun'da günlerdir etkili olan Kuzey Afrika tozları, meteoroloji ve Samsun Valiliği'nin uyarılarının ardından beklenen yağmurla birlikte yeryüzüne düştü.

Yağmurla birlikte Kuzey Afrika tozları yeryüzüne indi

Akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte havayı kaplayan çöl tozları da yere indi. Kuzey Afrika'dan gelen toz bulutları, yağmurun etkisiyle arabaların, binaların, asfaltın ve camların üzerine yapıştı.

Yağmurla birlikte Kuzey Afrika tozları yeryüzüne indi

Yağmurun başlamasıyla birlikte gökyüzündeki tozlar yavaş yavaş yeryüzüne inerken, balkonlarda çamaşırları bulunan vatandaşlar, çamur oluşmaması için onları topladı. Yağmur sonrası arabaların üzerinde çamurumsu tabaka oluşurken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerinde Samsun'un Bafra, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerindeki hava kalitesi hassas (Hassas gruplar için sağlık etkileri oluşabilir) uyarısı verildi.

Yağmurla birlikte Kuzey Afrika tozları yeryüzüne indi

Yağmurla birlikte tozların yeryüzüne indiğini ifade eden vatandaşlar, günlerdir gökyüzünün çöl tozlarıyla kaplı olduğunu, yağmurla birlikte tozların yeryüzüne indiğini ve dışarıda asılı olan çamaşırları kötü olmaması için çabuk bir şekilde topladıklarını söylediler.

Yağmurla birlikte Kuzey Afrika tozları yeryüzüne indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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26 Nis 2024 - 20:08 - Yaşam

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