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Görme engelli yaşlı adam, balkondan düşerek hayatını kaybetti

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Sivas'ta, akşam saatlerinde Mevlana Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde üzücü bir olay meydana geldi.

Görme engelli yaşlı adam, balkondan düşerek hayatını kaybetti mask
Görme engelli yaşlı adam, balkondan düşerek hayatını kaybetti
Görme engelli yaşlı adam, balkondan düşerek hayatını kaybetti
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Sivas'ta, akşam saatlerinde Mevlana Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde üzücü bir olay meydana geldi.

Görme engelli yaşlı adam, balkondan düşerek hayatını kaybetti

Dört katlı bir binanın 3. katında eşiyle birlikte yaşayan 85 yaşındaki görme engelli İbrahim Gürdaş, eşinin evde olmadığı sırada evin balkonuna çıktı. Ne yazık ki, bilinmeyen bir nedenden dolayı dengesini kaybeden Gürdaş, 3. kattan binanın odunluğuna inen beton merdivene düşerek hayatını kaybetti.

Görme engelli yaşlı adam, balkondan düşerek hayatını kaybetti

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Gürdaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, olayın ayrıntılarını belirlemek için inceleme başlattı. Gürdaş'ın cenazesi ise ölüm nedeninin belirlenmesi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Görme engelli yaşlı adam, balkondan düşerek hayatını kaybetti

Bu acı olay, hem ailesini hem de mahalle sakinlerini derin bir üzüntüye boğdu. Gürdaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Görme engelli yaşlı adam, balkondan düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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26 Nis 2024 - 20:04 - Gündem

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