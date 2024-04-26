Görme engelli yaşlı adam, balkondan düşerek hayatını kaybetti

Sivas'ta, akşam saatlerinde Mevlana Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde üzücü bir olay meydana geldi.

Dört katlı bir binanın 3. katında eşiyle birlikte yaşayan 85 yaşındaki görme engelli İbrahim Gürdaş, eşinin evde olmadığı sırada evin balkonuna çıktı. Ne yazık ki, bilinmeyen bir nedenden dolayı dengesini kaybeden Gürdaş, 3. kattan binanın odunluğuna inen beton merdivene düşerek hayatını kaybetti.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Gürdaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, olayın ayrıntılarını belirlemek için inceleme başlattı. Gürdaş'ın cenazesi ise ölüm nedeninin belirlenmesi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Bu acı olay, hem ailesini hem de mahalle sakinlerini derin bir üzüntüye boğdu. Gürdaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı