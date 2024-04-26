26 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
“78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Ayhan’ın taziye adresi: Koşu Mahallesi, Yeşilyurt,
79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hasan Hüseyin Kahraman’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi,
65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Kenan Karagül’ün taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Yeşilyurt,
76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Gülizar Kangal’ın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt,
94 yaşında vefat eden ve Hamidiye Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Hamdi Karakütük’ün taziye adresi: Hamidiye Mahallesi, Yeşilyurt,
59 yaşında vefat eden ve Eğribük Mahallesi Yazıhan Mezarlığına defnedilen Yücel Güler’in taziye adresi: Eğribük Mahallesi, Yazıhan,
65 yaşında vefat eden ve Çığlık Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Fadime Yıldırım’ın taziye adresi: Çığlık Mahallesi, Doğanşehir,
66 yaşında vefat eden ve Koyuncu Mahallesi Arguvan Mezarlığına defnedilen Ali Haydar Yücebağ’ın taziye adresi: Koyuncu Mahallesi, Arguvan.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.