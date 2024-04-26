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Mersin'de 28 Nisan 2024 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak

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Mersin’de pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak. Mersin'de 28 Nisan 2024 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve saatler şu şekilde..

Mersin'de 28 Nisan 2024 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak mask
Mersin'de 28 Nisan 2024 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak
Mersin'de 28 Nisan 2024 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak
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Mersin’de pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak. Mersin'de 28 Nisan 2024 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve saatler şu şekilde..

Tarih ve Saat: 28.04.2024 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: İsmet İnönü

Mersin'de 28 Nisan 2024 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak

BAKIM ÇALIŞMASI

Tarih ve Saat: 28.04.2024 09:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 21101, 21103, 21104, 21106, 21107, 21109, 21112, 21113, 21114, 21116, Atatürk-6, Cumhuriyet_9, Hürriyet-1, Takran, Şehit Vedat, 21102, 21105, 21108, 21111, 21115, 21118, Akdam Yolu, Cumhuriyet_5, Cumhuriyet_10-, 24415, 24412, Çıkmaz 1, 24407, 24403, 24405, 24402, 24416, 24107, 24406, 24401, 24408, 24409, 24410, 24411, 24413, 24414, Kanal Yolu Çıkmazı, 24418, 24416/5, 22202, 22203, 22205, 22206, 22208, 22209, 22210, 22212, 22213, 22215, 22216, Alparslan, Kayalar, 22201, 22204, 22207, 22211, 22214, 22217, 22221

Mersin'de 28 Nisan 2024 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak

BAKIM ÇALIŞMASI

Tarih ve Saat: 28.04.2024 09:30 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Fidik, Karatepe, Merkez_2, Mersin Antalya, Murtçukuru, Yeniyörük, Dundaşı, Hasancık, Hazna, Merkez_1, Akçayayla, Bozağaç, Mezaralanı, Yassıbağ

Mersin'de 28 Nisan 2024 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak

DİKKAT KESİNTİ VAR

Tarih ve Saat: 28.04.2024 09:30 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Fidik, Karatepe, Merkez_2, Mersin Antalya, Murtçukuru, Yeniyörük, Dundaşı, Hasancık, Hazna, Merkez_1, Akçayayla, Bozağaç, Mezaralanı, Yassıbağ

Mersin'de 28 Nisan 2024 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak

BAKIM ÇALIŞMASI

Tarih ve Saat: 28.04.2024 09:30 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 100.Yıl/1, Abdullah Metin, Akcayayla Aydıncık, Akça, Akça Yayla Cami, Bağdemir, Bağdemir/2, Bağdemir/3, Bağdemir/4, Bağdemir/5, Belediye Koop Yolu, Birikethane/1, Bulgara, Bulgara/7, Çavdar, Ergenekon/11, Ergenekon/12, Ergenekon/2, Ergenekon/8, Eski Pazar Yeri, Eski Pazar Yeri/1, Fani, Fidik, Güçlü, Güçlü/2, İbrahim Güvenç, Kavaklı Dam, Kavaklı Dam/2, Kavaklı Dam/3, Kavaklı Dam/5, Kavaklı Dam/8, Kayacan, Kıprıslı, Konutlar Yolu, Köy Hizmetleri, Kütüphane, Menekşe, Menekşe/2, Mezarlık Yolu, Misafirkaşı, Muhammet Kaya, Mustafa Erten, Prof.Dr.Halil Cin, Prof.Dr.Halil Cin/10, Prof.Dr.Halil Cin/17, Prof.Dr.Halil Cin/20, Prof.Dr.Halil Cin/21, Prof.Dr.Halil Cin/24, Prof.Dr.Halil Cin/4, Prof.Dr.Halil Cin/9, Tavşan Tepesi, Tavşan Tepesi/1, Tırnak Yolu, Tırnak Yolu/1, Uğran, Yıldız -, Yıldız/5, 18 Nisan/1, Ankara, Aydın, Ayvalı Bahar Sk Entegre, Bademli, Budakoğlu, Büyükalan, Ceylan, Cumhuriyet İlkokulu, Çığdem Entegre, Dereboyu, Derviş, Erkayhan, Ermenek, Eser, Eser Çıkmazı, Günel, Hasan Bağı, Hilal, Hüseyin Kahya.

Mersin'de 28 Nisan 2024 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak

Kaynak: Haber Merkezi

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26 Nis 2024 - 17:34 Mersin- Gündem

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