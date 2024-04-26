Mersin’de pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak. Mersin'de 28 Nisan 2024 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve saatler şu şekilde..
Tarih ve Saat: 28.04.2024 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: İsmet İnönü
BAKIM ÇALIŞMASI
Tarih ve Saat: 28.04.2024 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: 21101, 21103, 21104, 21106, 21107, 21109, 21112, 21113, 21114, 21116, Atatürk-6, Cumhuriyet_9, Hürriyet-1, Takran, Şehit Vedat, 21102, 21105, 21108, 21111, 21115, 21118, Akdam Yolu, Cumhuriyet_5, Cumhuriyet_10-, 24415, 24412, Çıkmaz 1, 24407, 24403, 24405, 24402, 24416, 24107, 24406, 24401, 24408, 24409, 24410, 24411, 24413, 24414, Kanal Yolu Çıkmazı, 24418, 24416/5, 22202, 22203, 22205, 22206, 22208, 22209, 22210, 22212, 22213, 22215, 22216, Alparslan, Kayalar, 22201, 22204, 22207, 22211, 22214, 22217, 22221
BAKIM ÇALIŞMASI
Tarih ve Saat: 28.04.2024 09:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Fidik, Karatepe, Merkez_2, Mersin Antalya, Murtçukuru, Yeniyörük, Dundaşı, Hasancık, Hazna, Merkez_1, Akçayayla, Bozağaç, Mezaralanı, Yassıbağ
DİKKAT KESİNTİ VAR
Tarih ve Saat: 28.04.2024 09:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Fidik, Karatepe, Merkez_2, Mersin Antalya, Murtçukuru, Yeniyörük, Dundaşı, Hasancık, Hazna, Merkez_1, Akçayayla, Bozağaç, Mezaralanı, Yassıbağ
BAKIM ÇALIŞMASI
Tarih ve Saat: 28.04.2024 09:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: 100.Yıl/1, Abdullah Metin, Akcayayla Aydıncık, Akça, Akça Yayla Cami, Bağdemir, Bağdemir/2, Bağdemir/3, Bağdemir/4, Bağdemir/5, Belediye Koop Yolu, Birikethane/1, Bulgara, Bulgara/7, Çavdar, Ergenekon/11, Ergenekon/12, Ergenekon/2, Ergenekon/8, Eski Pazar Yeri, Eski Pazar Yeri/1, Fani, Fidik, Güçlü, Güçlü/2, İbrahim Güvenç, Kavaklı Dam, Kavaklı Dam/2, Kavaklı Dam/3, Kavaklı Dam/5, Kavaklı Dam/8, Kayacan, Kıprıslı, Konutlar Yolu, Köy Hizmetleri, Kütüphane, Menekşe, Menekşe/2, Mezarlık Yolu, Misafirkaşı, Muhammet Kaya, Mustafa Erten, Prof.Dr.Halil Cin, Prof.Dr.Halil Cin/10, Prof.Dr.Halil Cin/17, Prof.Dr.Halil Cin/20, Prof.Dr.Halil Cin/21, Prof.Dr.Halil Cin/24, Prof.Dr.Halil Cin/4, Prof.Dr.Halil Cin/9, Tavşan Tepesi, Tavşan Tepesi/1, Tırnak Yolu, Tırnak Yolu/1, Uğran, Yıldız -, Yıldız/5, 18 Nisan/1, Ankara, Aydın, Ayvalı Bahar Sk Entegre, Bademli, Budakoğlu, Büyükalan, Ceylan, Cumhuriyet İlkokulu, Çığdem Entegre, Dereboyu, Derviş, Erkayhan, Ermenek, Eser, Eser Çıkmazı, Günel, Hasan Bağı, Hilal, Hüseyin Kahya.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.