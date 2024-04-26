26 Nis 2024 - 17:32- Gündem

27 Nisan 2024 tarihinde Antalya'nın bu ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak

Elektrik kesintileri bazı illerde ara ara devam ediyor. 27 Nisan 2024 tarihinde Antalya'nın belirli ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler…