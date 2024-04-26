27 Nisan 2024 tarihinde Antalya'nın bu ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak

Elektrik kesintileri bazı illerde ara ara devam ediyor. 27 Nisan 2024 tarihinde Antalya'nın belirli ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler…
KEPEZ İLÇESİ'NDE KESİNTİ OLACAK MAHALLELER
Merkez Odabaşı Mahallesi: 9391 Sokak, 9400 Sokak - Saatler: 09:00 - 16:00
Merkez Altınova Sinan Serik - Saatler: 09:00 - 14:00
Merkez Yeni Mahalle: 2431, 2444, Emek Mahallesi: 2591, 2598, Emek Mahallesi: 2570 Sokak, 2597 Sokak - Saatler: 09:00 - 13:00
Merkez Başköy Mahallesi: Hayat Sokak, Kuzey Sokak, Zeytin, Kirişçiler Mahallesi, Odabaşı Mahallesi, Çamlıca Mahallesi - Saatler: 10:00 - 17:00
Merkez Güneş Mahallesi: 6047, 6096 Sokak, Ömer Buyrukçu, Sütçüler Mahallesi: 6478, Hastane, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehit Ast. Sub. Ömer Halis Demir Caddesi - Saatler: 13:00 - 16:00
DÖŞEMEALTI İLÇESİ'NDE KESİNTİ OLACAK MAHALLELER
Merkez Kömürcüler Mahallesi - Saatler: 09:00 - 16:00
Merkez Yeşilbayır Mahallesi: 5578 Sokak, Ali Fuat Cebesoy Caddesi - Saatler: 09:00 - 16:00
Merkez Çıplaklı Mahallesi: 2008, 2005 Sokak, Akdeniz Bulvarı - Saatler: 10:00 - 13:00
Merkez Altınkale Mahallesi: 4546, Atatürk, 4295 Sokak, Atatürk Caddesi, Aydınlar Mahallesi: Gazi Halil Kara Caddesi, Bahçeyaka Mahallesi, Nebiler, Orta Mahallesi: 7010, 7070, Tomalar, Yeniköy Mahallesi: 74., Atatürk, Kırkgöz Caddesi, Çiftlik Caddesi - Saatler: 10:00 - 17:00
SERİK İLÇESİ'NDE KESİNTİ OLACAK MAHALLELER
Merkez Dorumlar Mahallesi, Kozan Mahallesi: Araplar Sokak, Gökveliler Sokak, Çatallar Mahallesi - Saatler: 09:00 - 16:00
Merkez Akbaş Mahallesi, Bucakköy Mahallesi, Deniztepesi Mahallesi: Deniztepesi 40, Şeref Sokak - Saatler: 09:00 - 16:30
MANAVGAT İLÇESİ'NDE KESİNTİ OLACAK MAHALLELER
Merkez Evrenseki Mahallesi: Seki K.Ev., Yaparlar K.Ev., 3. Cadde, 304, 306. Sokak, Kalemler Mahallesi, Çolaklı Mahallesi: Deliimamlı K.Ev., Sokak - Saatler: 09:00 - 16:00
Merkez Aksaz, Demirciler Külcüler, Karacalar Mahallesi: Yemişlisu Sokak, Karaöz Mahallesi, Kızılağaç Mahallesi: Yemişli Su, Merkez Mahallesi: 2032, 2055. Sokak, Sanayi Mahallesi: 2045, 2058. Sokak, Sülek, Çeltikçi Mahallesi: Saylım Sokak, Ulualan - Saatler: 09:30 - 16:30
ALANYA İLÇESİ'NDE KESİNTİ OLACAK MAHALLELER
Merkez Kargıcak Mahallesi: 120., 118., 119. Sokak, Toros - Saatler: 09:30 - 16:30
Kumluca İlçesi'nde Kesinti Olacak Mahalleler:
Merkez Karşıyaka Mahallesi: 50. Yıl, Adnan Menderes Caddesi, Evran, Hamam, Meydan Mahallesi, Narenciye Mahallesi: 3. Cadde, Evran Sokak, Beykonak Mahallesi: Gavurağacı, Demiröz Sokak, Resiller (Resiller) Cadde - Saatler: 02:00 - 03:00 (manevra çalışması), 09:00 - 16:00 (bakım çalışması)
KAŞ İLÇESİ'NDE KESİNTİ OLACAK MAHALLELER
Gelemiş Mahallesi: 6 Parsel, Karaağaçlıboğaz, Kızılgöl, Likya 1, Ova Mahallesi: Adnan Menderes Cadde, Arslan Sokak, Ünal, Yalı - Saatler: 09:00 - 16:00.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.