MSO Başkanı Yıldız'dan önemli açıklamalar “Esnafı manipüle ediyorlar”

Malatya Sebzeciler Odası Başkanı Yasin Yıldız genel marketlerde ‘Halk Günü’ adı ile yapılan indirimler konusunda da bir değerlendirme yaparak, “Genel marketlerde bir fırsatçılık oluyor. Haftanın bir günü indirim yaparak ister istemez geri kalan esnafı manipüle ediyorlar. Vatandaş, ‘Marketler bu paraya satıyor. Siz neden bu paraya satıyorsunuz?’ diyorlar ama markette bin çeşitten fazla ürün var. Adam bir çeşitte indirim yapıp dikkat çekiyor” şeklinde konuştu.

Esnafın yaşanan depremler sonrasında yaşadığı zorlukları da anlatan Malatya Sebzeciler Odası Başkanı Yasin Yıldız depremlerin ardından 60 esnafın yaşadığı zorluklar nedeniyle mesleği bıraktığını ifade etti. Geçim derdinin normal insanları etkilediği kadar esnafları da etkilediğini bildiren Yıldız, “Depremden bu yana ben 60 tane esnafımı kaybettim. Vefat değil, iptal. Çünkü insanlara konteyner tahsis edemedik” dedi.

“ESNAFI DA ETKİLİYOR”

Geçim derdinin normal vatandaşları etkilediği kadar esnafı da etkilediğini bildiren Yıldız,

“Malatya'nın ekonomisi bildiğimiz gibi kayısıya bağlı. Kayısıda şu ana kadar aldığımız referanslar hep olumlu. İnsanlar ona güvenerek bazı harcamalar, yatırımlar yapıyorlar. O yüzden kayısının bol olmasından kaynaklı bir hareketlenme var. Ama kışın çok üst seviye bir artış vardı. Türkiye'yi enflasyon ortada olduğu için bir hareketlenme yaşandı. Burada bir de esnafların fiyat artışı yaptığını söyleyen vatandaşlarımızla ve tepkilerle çok fazla karşılaştık ama bizim de aldığımız belli bir fiyat var. Belli bir masraf var. Hani tarla ile buranın arasındaki farkın olması çok doğal. Çünkü mazot fiyatları, işçilik fiyatları var. Geçim derdi normal insanlar kadar esnafı da etkiliyor. Bu geçim sıkıntılarından esnaf da etkileniyor, bunu da unutmamak lazım”

ifadelerine yer verdi.

“ÜRÜNLER BOLLAŞTI FİYATLAR DÜŞTÜ”

Üretim arttıkça fiyatların düştüğünü söyleyen Yıldız,

“Şimdi zaten ürünler bollaştığı için sera bittiği için ürünler bollaştı, fiyatlar düştü, biberler 20 liraya kadar düştü. Patlıcan, salatalık 10 lira bandını görüyor. Domates 20 ila 25 lira bandında. Şimdi erik bin 500 liraydı. Erik hastalar için özel getiriliyordu. Özel olduğu fiyatı da ona göre belirleniyordu. Çünkü olmayan bir üründü, şimdi bollaştı. Fiyatı yüz liraya kadar geriledi. Bundan sonra 50 liraya kadar da gerileyecek. Onun dışında mesela yerli kayısı çağlası gelmeye başladı. Malatya kayısısı, kilosu 80 lira, Mersin'inki 50 lira. Havaların ısınmasıyla fiyatlar gittikçe düşmeye başlıyor. Yerli malı çıktıkça daha da düşecek. Yani bu her zaman olan bir durum”

dedi.

“ESNAFIN DA BİR MALİYETİ VAR”

Genel marketlerde ‘Halk Günü’ adı altında indirim yapıldığı söylenen ürünler hakkında yorumlamalarda bulunan Yıldız,

“Bir de genel marketlerde bir fırsatçılık olayı oluyor. Haftanın bir günü indirim yaparak ister istemez geri kalan esnafı manipüle ediyorlar. Vatandaş, ‘Marketler bu paraya satıyor. Siz neden bu paraya satıyorsunuz?’ diyorlar ama markette bin çeşitten fazla ürün var. Adam bir çeşitte indirim yapıp dikkat çekiyor. Asgari ücret açıklanmadan marketlerin nasıl zamları koyduğunu herkes biliyor. Market ister istemez esnafı o noktaya çekiyor. Çekilmemesi lazım çünkü esnafın da bir maliyeti var. Esnaf da aynı enflasyonla mücadele ediyor. Yani 10 liraya aldığımız bir ürünü 15 liraya sattığımız zaman tepkiyle karşılaşıyoruz. İnsanlar ‘halk günü’ denilen indirimlerin farkına vardı. Ürün kalitesinin ne kadar kötü olduğunu, marketlerde satılan halk günlerinde vatandaş gördü. Bir hafta satılmayan ürünü halk günleri deyip tezgâhlara koyuyorlar. Bu fiyatlara bakıldığı zaman, bir karşılaştırma yapıldığı zaman esnafın birçok ürününün daha uygun olduğu görülebilir. Onlar bir gün yaparken biz bu fiyatları bütün hafta boyunca yapıyoruz”

söylemlerinde bulundu.

“ESNAFIMIZIN ÜSTÜNDE GÖRÜYORLAR”

Malatya Belediyesinin Esenlik Marketleri esnafların üzerinde gördüğünü ifade eden Malatya Sebzeciler Odası Başkanı Yasin Yıldız şu ifadelere yer verdi:

“Belediye Başkanımız seçilmeden önce kendisi ziyaretimize geldiğinde biz kendisine de söyledik bizim de eksiğimiz var. Önceki dönem belediyenin de eksiği var. Malatya'da yetmiş tane konteyner kent var. 17 bin esnaf Malatya'da mağdurken depremden etkilenmiş durumdayken bütün konteyner kentlere Esenlik marketleri yerleştirdiler. Yani siz bunu yerleştirene kadar her iş kolundan birer tane esnafı o konteyner çembere yerleştirseydi zaten üç dört bin tane esnaf yerleşmiş olacaktı. Belediyenin arkasına git, emekliler parkına git, seyyar konteyner koy, oradan oraya, oradan oraya oluyor. Biz esnaf odaları da bu konuda pasif kaldık. Ama belediyemiz her koşulda Esenlik. Esenlik’lerimiz her koşulda esnafımızın üstünde görüyorlar. Ekmek büfeleri konusunda aynı durum var. MEGSAŞ zarar gösteriyor. Yani bu yaptığınız harcamaları esnafa un olarak verseydiniz, esnaf da ekmeği beş liraya satardı. Rekabet yerine bu yapılabilirdi. Yani kira desteği olurdu, elektrik desteği olurdu, un desteği olurdu, işçi desteği olurdu. MEGSAŞ ‘a verdiği önemi esnafa verseydi esnaf beş lira değil, dört liraya da satardı ekmeği. Kalkıp da bütün konteyner kentlere vatandaşı yerleştirip, konteyner kentin çevresine herhangi bir esnafı sokmayacak kadar önlem alan belediye var ve bu durumda esnaf mağdur oluyor. Yani bazı dengeler bazı yerlerde korunamadı. Bazı yerlerde çok güzel korundu ama çoğu yerde korunamadı.”

“MÜCBİR SEBEPLERİMİZ VAR”

“300 kişilik bir üye sayımız var” diyen Yıldız yaşanan depremlerden sonra 60 esnafın işi bırakmak zorunda kaldığını ifade etti. Depremden sonraki sürecin daha iyi yönetilebileceğini düşünen Yıldız,

“Bizim odamız orta düzeyde bir oda, 300 kişilik bir üye sayımız var. Depremden bu yana ben 60 tane esnafımı kaybettim. Vefat değil, iptal. Çünkü insanlara konteyner tahsis edemedik. Yani bu Esenlikleri, konteyner kentleri konuşlandırana kadar her meslek grubundan esnaf konteynerlere yerleştirilseydi oradaki vatandaşlar faydalanırdı hem de esnafın mağduriyeti giderilirdi. Bence yanlış bir uygulama. Belediye ‘önce can sonra canan’ dedi. Ben depremden bu yana hep Malatya'daydım, hiç çıkmadım. Sadece üç günlük bir dışarı serüvenimiz oldu hemen geri geldik. Esnafın da hatası var ama öncelikle belediyenin daha bir öncü olması gerekiyordu. Yanlış söylemler, yanlış izlenimler, yanlış uygulamalar ister istemez Malatya'yı bu noktaya getirdi. Şu an bugüne kadar karışılmayan seyyar tezgâhlar, konteynerler; bugün seçimlerin bitmesiyle, zabıtaların ortaya çıkmaya başlamasıyla eskiye döndü. Bizim de hatamız var, kabul ediyoruz ama mücbir sebeplerimiz var. Malatya'nın yüzde yetmişi sokaklardayken konteyner koymuş kendi imkânlarıyla, çabalarıyla bir çalışma yaparken uygulamada biraz yanlışlık var. İstisnai durumları göz ardı ediyorlar. O yüzden ister istemez esnafla belediye ilerleyen süreçte büyük ölçekte karşı karşıya gelecek. Dün Akpınar'da mesela Kurban Bayramı'na kadar müsaade ediyoruz ama 20 zabıta, 50 polis yolu kapattı. Minibüsçülerle, esnaflarla tartıştılar, yolu kapattılar. Çalışma yapıyorlar. Biz esnaflar olarak anlayış göstermeye varız. Her zaman da gösteriyoruz. Ben yüz metrekarelik iş yerimi bırakıp bir metrekarelik konteynere geldim. Ben buna razı değilim. Bir an önce iş yerimin yapılıp bana teslim edilmesi benim için daha iyi. Ama o güne kadar birbirimize biraz anlayış göstermemiz gerekiyor. Çünkü belediye de Malatya'nın, esnaf da Malatyalı. Herkes gitti esnaf kaldı. Her meslek grubunda ve bürokraside de böyle, ‘belediyenin içinde çürük elma yok mu?’ var. Esnafın içinde de var. Elimizden geldiğince bunu ayırtmaya çalışıyoruz. İnsanlara göstermeye çalışıyoruz ama zihniyeti bir insanın ne kadar bozuksa o kadar oluyor”

şeklinde konuştu.

“ESKİSİNDEN ÇOK DAHA İYİ OLACAK”

Belediyenin yapmış olduğu MESTON Beton santrali konusunda da yorumlamalarda bulunan Malatya Sebzeciler Odası Başkanı Yasin Yıldız,

“Belediyemiz çok güzel bir uygulama yaptı çimento konusunda. Çimento santrallerini kurdu. Bir üretim yaptı, fiyatları geriye çekti. Denetim olduğu sürece zaten esnaf fahiş fiyat yapmıyor. Gerçek esnaf zaten fahiş fiyat uygulaması yapmıyor. O yüzden inşallah bazı yanlışlardan dönülür, esnafa yardımcı oluruz. Çalışmalar hızlı bir şekilde biter. Herkes kendi düzenini kurar. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ama ben inanıyorum ki eskisinden çok daha iyi olacak inşallah”

diyerek sözlerini tamamladı.