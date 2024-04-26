27 Nisan 2024 Cumartesi günü Gaziantep'in bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 27 Nisan 2024 Cumartesi günü Gaziantep'in belirli ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler…
GAZİANTEP YAVUZELİ'NDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Saatler: 09:00 - 17:00
Etkilenecek Mahalleler: Dereköy, Yarımca
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Saatler: 09:00 - 13:00
Etkilenecek Mahalleler: Soylu, 07049 nolu, 07060 nolu, 07108, 07025 nolu, 07077 nolu, 07005 nolu, 07003 nolu, 07040 nolu, 07071 nolu, 07072 nolu, 07014 nolu, 07073 nolu, 07074 nolu, 07076 nolu, 07105 nolu, 07094 nolu, 07008 nolu, 07099 nolu, 07070 nolu, Şehit Medet Altunay, 07016 nolu, 07006 nolu, Ş. Orhan Günay, 07100 nolu, 07109 nolu, 07167 nolu, 07065 nolu, Fatma Önkol, 07046 nolu, 07047 nolu, 07057 nolu, 07058, Şehit İsa Karaaslan, 07029 nolu, 07031 nolu, Şehit Ali Gömen, Şehit Gökhan Sakca, 07036 nolu, 07038 nolu, 07075 nolu, Karataş, 07002 nolu, 07030 nolu, 07042 nolu, 07045 nolu, 07048 nolu, 07051 nolu, 07007 nolu, 07061 nolu, 07064 nolu, 07033 nolu, 07041 nolu, 07039 nolu, 07053 nolu, 07018 nolu, 07019 nolu, 07020 nolu, 07021 nolu, 07022 nolu, 07026 nolu, 07052 nolu, 07010 nolu, 07013 nolu, 07017 nolu, 07066 nolu, Şehit Salih Hayırsöz, 07015 nolu, 07004 nolu, 07034 nolu, 07044 nolu, 07027 nolu, 07054 nolu, 07023 nolu, Katip Hoca, Şehit Pide, 07011 nolu, 07009 nolu, Boyno, 07024 nolu, 07028 nolu, Şerefli, 07001 nolu, Şehit Mevlüt Yıldız, 07078 nolu, 07096 nolu, Lefkoşe, 07043 nolu, Hamidiye, Kargın, Reşadiye, Suadiye, 41137, Fedai Mehmetçikmazı, 41130, 41112, 41114, 41128, 41146, 41118, Şehit Resul Bozkurt, 41169, 41171, 41113, 41170, 41133, 41109, Şehit Zeki Acar, 41127, 41131, 41111, 41136, 41132, 41129, 41149, 41147, 41119, 41115, 41110, 41183, 41182, 41138, 41135, 41134, 41148, 41142, 54009 nolu, 41117, Elmalı, 42187 nolu, 42029 nolu, 42050 nolu, Seylan, 42086 nolu, Bademci, 42033 nolu, 42032 nolu, 42047 nolu, 42049 nolu, Derin Çıkmazı, 42070 nolu, Polat, 42090 nolu, Kadırga, 42031 nolu, 42046 nolu, Kayaönü, Sine, 42045 nolu, 42085 nolu, Ş. İbrahim Karaoğlanoğlu, 42014 nolu, 42015 nolu, Mehmet Ali Bozkurt, 42186 nolu, Şehit Ergün Güçlü, Levent, 42019 nolu, 42017 nolu, Seraplı, 59079, 59215, 59185, 59144 nolu, 59218, 59204, 59202, 59096, 59208 Aydıntepe.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.