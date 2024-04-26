MGTC başkanı Mehmet Aydın’dan Er ve Gürkan açıklaması

Bakış Açısı’nın konuğu olan ve yaptığı açıklamalarla Malatya gündeminde önemli bir yer bulan MGTC Başkanı Mehmet Aydın, geçtiğimiz günlerde Malatya’ya hak sahiplikleri dışında 15 bin konut müjdesini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in bu açıklamasını değerlendirdi. Aydın, “Sami Bey önce evi yıkılanların evini getirinde o da kalsın. Evi yıkılanların evini yapmadınız, kimi kandırıyorsunuz. Milleti aptal zannediyorlar. Bir de biz Sami Er’e neden güvenelim? Bir gün önce söylediğini yarın söylemedim derse nasıl güveneceğiz? 15 bin konutun sözünü aldım diyor bu çocuk oyuncağı mı?” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in mecliste yaptığı borç açıklamasına ilişkin bir değerlendirme yapan MGTC Başkanı Mehmet Aydın, açıklamanın mecliste yapılmasının nedeninin tutanaklara geçmesi olduğunu kaydetti. Mevzulardan çok nedenleri irdelemek gerektiğine dikkat çeken Aydın, “Sami Er bu borcu açıkladı ama bence devamı gelmeyecek. Sami Er, bunu neden söylüyor. Çünkü çok vaadi var. Büyük ihtimalle vaatlerini yerine getiremeyecek, işte çok borçlu aldım, ben bilmiyordum bu kadar borç olduğunu diyecek. Tramvaydan tut, hızlı trene kadar getireceklerdi” dedi.

Malatya’nın gündemini belirleyen ve olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Bakış Açısı programı yine çok konuşulacak bir canlı yayına imza attı. Moderatörlüğünü BUSABAH Medya Genel Yayın Yönetmeni Sinem Hatun Davut’un yaptığı, ‘Bakış Açısı’ programının bu haftaki konuğu Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı ve BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin borcu ve Yeni Malatspor hakkında değerlendirmelerin yapıldığında programda Malatya siyasetindeki son d urumda ele alındı.

“DEVAMI GELMEYECEK”

Malatya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er arasındaki polemiğe ilişkin bir açıklama yapan MGTC Başkanı Aydın,

“Selahattin Gürkan ile Sami Er'in kavgası seçim zamanında başladı. Sami Er’in adaylığı belli olduktan sonra Selahattin Gürkan hiçbir seçim çalışmasına katılmadı. Hatta en son devir teslim töreninde de Selahattin Gürkan yoktu. Genel sekreter vekili devir teslim törenini yaptı. Aralarında soğuk bir savaş vardı. Tabii bu kavganın çok derinliği var. Eski Malatya'ya kadar bağımsız kazandığı zaman Selahattin Gürkan'ın orada bir kesim ile kötü oldu. Sami Er’i o kesim de destekliyordu. Bence onun da etkisi var. Sami Er, ‘Büyükşehir Belediyesi'nin 17,5 milyar borcu var’ dedi. Bunu diyebilir. Çünkü belediyeyi teslim almış, toplumu bilgilendirecek, söyleyebilir. Bunda bir sakınca yok. Zamanlaması manidar. Büyükşehir Belediye Başkanı oluyorsun, koltuğuna oturuyorsun. Çok kısa bir zamanda hemen borcu öğrendin. İlk meclis toplantısında bunu söyledin. Tutanaklara geçsin diye mecliste söylüyor. Oradan kayda geçsin diye. Yoksa basın açıklaması yapabilirdi. Selahattin Gürkan’da buna karşılık verdi. Aslında şirketlerin bu kadar borcu yok. Diğer borçlar da 20-15 yıllık ödemeler şeklinde dedi. Bunun bana göre 2 nedeni var. Mevzulardan çok aslında nedenleri irdelemek lazım. Sami Er bu borcu açıkladı ama bence devamı gelmeyecek. Sami Er bunu neden söylüyor. Çünkü çok vaadi var. Büyük ihtimalle vaatlerini yerine getiremeyecek, işte çok borçlu aldım, ben bilmiyordum bu kadar borç olduğunu diyecek. Tramvaydan tut, hızlı trene kadar getireceklerdi. Ne vaatler geldi. Buna paralel işte Maliye Bakanlığı'nın açıklaması var bakanlıklar kendi bütçesiyle artık götürecekler, ek bütçe yok. Belediyelere ek bütçe verilmeyecek”

şeklinde konuştu.



“YEREL BAZDA BİR HAKİMİYETLERİ VAR”

Bazı güçlerin AK Parti aracılığı ile Malatya’da bir hakimiyet kurduğunu dile getiren Aydın,

“Bugün bütün büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri ne bütçesi varsa onu harcayacak. Bakanlıktan ek bir bütçe alamayacaklar. Büyükşehir ne kadar para geliyorsa buraya onu harcayacak. O da işçilere, borca gittiği zaman büyük bir hizmet bekleyemeyeceğiz. Bunu da söyleyemezler. Bugünden söyleyerek ‘Bak bu kadar borç var. Ben bu kadar borç olduğunu bilmiyordum. Ama bu kadar borç çıktı’ diyecekler. Bu bir neden Sami Er açısından. Bir de Sami Er'in buraya gelmesine katkısı olan güçler var. Malatya'ya bir bakanlık verilme ihtimali var. Konuşuluyor en azından. İşte Hatay, Maraş veya Malatya'ya mı? Yüzde 48 oy aldılar. Yüzde 21 düşüş varsa da Türkiye'de büyükşehirlerde AK Parti’ye en çok oy veren 5’inci il. Bu olabilir mi? Tabii bunun için de gidip milletvekillerinin belediye başkanlarının toplanıp ‘Sayın Cumhurbaşkanım bu şehirde çok oy verdi, bir bakanlık hak ediyor’ demesi lazım. Onunda olma ihtimali yok, istemezler. Çünkü herkes halinden memnun. Bir bakan gelip üstlerine getirmek istemezler. Bakanlıklarda milletvekilleri haricinde Selahattin Gürkan'ın, Öznur Çalık’ın, ismi var. Bunları söyleyerek en azından o güçler Selahattin Gürkan'ın önünü kesmeye çalışıyorlar. Öyle bir ihtimali bile doğurmak istemiyorlar. Öyle bir bile olmasın. Tabii bunun Eskimalatya'dan kalan bir rövanşı da var. O dönem bağımsız girip kazandığı zaman HDP'li bazı Kürt milliyetçilerine karşı kazanmıştı. Çok büyük meseleler olmuştu. Kimse yanlış anlamasın. Herkes beni bilir. Bizim için Kürt, Türk, Alevi, Sünni gibi ayrımlar önemli değil. Bu ülke hepimizin. Ama bazı siyaset güdenler var Kürtçülüğün. Şu an Malatya'da onlar hakim olma pozisyonunda. Onlar AK Parti içindeler. Malatya'da şu an yerel bazda bir hakimiyetleri var. Bunlar HÜDAPAR ile HDP arasında birileri. İki düşünceye de yakın ortasında bir Kürt milliyetçiliği yapan topluluk. Bunlar AK Parti içinde siyaset yapıyorlar. Bugün de yerel bazda en azından Yeşilyurt'la, Battalgazi açısından hakimiyetleri var. Sami Er'in destekleyen bir güçler. Bugün Malatya'da bir hakimiyet kurdular. Bunların Selahattin Gürkan'la da yarım kalmış hesaplaşması var. Eskimalatya’dan kalan bir hesaplaşması var. Toplum ne bekliyor? Sami Er gelmiş. Yeni bir belediye başkanı. Yeni bir dönem, çok güzel vaatleri var. TOKİ Genel Müdürünü tanıyor. TOKİ başkanını tanıyor. Çok vaatler verdi. Çıkıp ilk konuşmasında bir umut vermesi lazım. İlk geldiği zaman belediyedeki icraatı ne? Bütün daire başkanları ve müdürlerin istifa dilekçesini alıyor”

ifadelerini kullandı.



“HARCAMAK İÇİN ORAYA ATADILAR”

Büyükşehir Belediyesinde yapılan atamalardaki liyakatsizliğe dikkat çeken Aydın,

“6 bin küsür çalışanı olan bir belediyeye gidiyorsun herkesten istifa dilekçesi istiyorsun. Sen iki günde birinin iyi veya kötü çalıştığını nereden biliyorsun. Hemen atamalar yapıyorsun. Hani senin bir grupla, cemaatle alakan yoktu. Hep ona yakın insanlar atıyorsun. Bu tesadüfi mi? Hep o gruba yakın olanlar mı işin ehli, işi bilenler onlar mı? Hani liyakat? Bir de zaten oradaki daire başkanları ve müdürler yüzde 90’ı AK Partili. AK Partili olmaları da yetmiyor. Biz Selahattin Gürkan’ı savunmuyoruz. Bizim kadar Selahattin Gürkan’ı eleştiren yoktur. Çok merak eden açıp arşivlerden baksın. O zamanda liyakat yoktu. Görüşün ne olursa olsun, o cemaate yakın insanlarda olabilir ama 3 belediyede o gruba yakın insanlar mı olacak? Yeşilyurt Belediyesine hısım akraba doldurdu. İlk icraatı kendi hısmı ve akrabasını müdür yapmak. O müdürde kendi yeğenin ve kardeşini müdür yaptı. Yetmedi Battalgazi’ye yollayıp orada müdür yaptılar. Bura sizin babanızın çiftliği mi, hısım ve akrabanız için mi seçildiniz? Sami Er, borcu açıkladı? Aslında borç mesele değil. Bütün belediyelerin borcu var. Orada esas sorun şu Yimpaş ve Şire Pazarı. Orada bir şeyler olmuş diyor. Selahattin Gürkan videoda açıkladı eğer bir ley varsa savcılığa şikayet edin diyor. Eğer bir şey varsa sen toplumu bilgilendirdin bunun peşine düşüp gereğini yapman lazım. Yarın yapmıyorsan sen göz yummuş olursun. İma ediyorsan demek ki senin hesabın başka. Artık hep kötü şeylerimiz ulusala gidiyor. Bugün bir adam çocuğa tekme atmış ondan ulusala düştük. Geçen koskoca belediye başkanı bir gün önce farklı konuşuyor, bir gün sonra farklı konuşuyor. Sonra da basın bunu yanlış lanse etti diyor. Paramız yok kredi çektik diyorsun sonra da ben öyle bir şey söylemedim diyorsun. Belediyenin önceden çektiği bir kredi varsa zaten o belediyenin hesabındadır. Belediyenin kasasında da para vardır. Amaç milleti bilgilendirmek, doğruyu bulmak, hesap sormakta değil. Göreceksiniz hiçbir şey çıkmayacak. Ben belediye başkanı olsam kim iyi çalışıyor bir gözlemlerim. Hiç gözlemleme yok demek ki liste var elinde direkt atamalar yapıyor. Mesela İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu neden Zabıta Müdürlüğüne atandı. Deprem zamanı en başaralı daire başkanıydı. Ondan daha iyi yapacak biri mi var? Yarın esnaflarla en çok sorun yaşayacak kişi Mustafa Katipoğlu olacak. Harcamak için oraya atadılar. Aday olduğu için cezalandırdılar. İlhan Geçit’in karşısında adaydı. Son 3’e onlar kalmıştı. Atamalarda bile hesap var. Her şeyleri cinlik, tilkilik. Bunu bütün Malatyalılar duysun, burada bir ideolojinin AK Parti sayesinde Malatya’yı ele geçirmesi var. Eski hesapları görme var”

söyleminde bulundu.

“HERKES HER ŞEYİN FARKINDA”

Malatya’nın milliyetçi bir şehir olduğunu söyleyen Aydın,

“Bu toplum sizden umut bekliyor. Muhalefetten de hiçbir ses yok. Belediyenin o kadar borcu var, Veli Ağbaba’dan hiç ses seda yok. Sami Er, umudumuzu yitirmeyeceğiz, borcu ödeyeceğiz temennimiz o diyor galiba başka biri yönetecek temenni ediyor. Millet sizin umut etmenizi beklemiyor bana umut ver diyor. Sözleriniz var siz daha siyasi hesaplaşma yapıyorsunuz. Hem AK Parti içinde hem de ideolojik olarak Kürtçülük yapanlar hesap peşinde. Ama Malatya milliyetçi bir memleket. Malatya başka yere benzemez. Biz milliyetçiyiz. Biz vatanımızı seven, devletimize saygılı insanlarız. Burada onlar yemez yani kimse kusura bakmasın. Herkes her şeyin farkında. Selahattin Gürkan'a yaptıkları hesap bu bir kesimin ve bunu Sami Er’i kullanarak yapıyorlar. Ben soruyorum o zaman Yeşilyurt Belediyesi'nin kaç lira borcu var? Niye İlhan Geçit onu da açıklamadı. İŞGEM’in 1,5-2 milyar borcu var diyorlar. Batmış çekleri yazılmış. Bunları niye söylemiyorsunuz? Yeşilyurt'un yaptığı binalar yıkıldı. İnsanlar evsiz kaldı. Hepsini topyekun alın hesap sorun. Biz Selahattin Gürkan'ı eleştirdiğimiz kadar kimseyi eleştirmedik. Aday gösterilmediği halde de eleştirdik ama hesap o değil. Biz doğruları konuşacağız. Sami Er, bilgilendirdi, git gereğini yap o zaman. Yimpaş ucuza verilmiş. Doğru biz bunu programlarda da konuştuk ama kötü niyet mi? İyi niyet mi? O ayrı bir olay. Ama yarın savcılığa bildirecek misiniz Sami Bey? Bunun üstüne gidebilecek misiniz? Selahattin Gürkan gidin savcılığa diyor. Kendinden emin”

diye konuştu.



Belediyelere belirli cenahlara yakın insanların alındığını belirten Aydın,

“Ben bir gün daha adaylığı belli değilken Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ile bir yerde karşılaştım. Liyakat olması lazım. Müslüman adamın bunu yapmaması lazım diyordu. Bir bakıyorum hep ısmarlama liste veriyorlar, atama yapıyorlar. Yeşilyurt’ta öyle belli bir cenahın insanlarını alıyorlar. İşi bilme ihtimalleri sıfır. Ben burada isim isimde söylerim. İşin ehli diye bir şey yok. Liyakat yok. Yeşilyurt tamamen bir rezalet. Düne kadar Selahattin Gürkan’a padişahım diyenler, STK’lar, medyadaki bazı gazeteciler, bugün padişahım Sami Er diyorlar. Kim güçlü ise her dönem onların yanında olan bazı insanlar var. Bugünde bunlar en çok ortalığı karıştırıyorlar. En çok Selahattin Gürkan’a bunlar yükleniyorlar çünkü Selahattin Gürkan ile işleri bitti. O güç gitti yeni güç geldi ona yalakalık yapacaklar. Kimse Malatya’yı siyasi kavgalarına alet etmesin. Selahattin Gürkan döneminde Öznur Çalık, bir yere gelme olasılığı olduğu için çok eleştiriliyordu. AK Parti cenahında Selahattin Gürkan ile Öznur Çalık gücünü bitirme operasyonu var. Selahattin Gürkan göreve geldiğinde Ahmet Çakır 2 milyar borç bıraktı dedi. Ama aylar sonra söyledi. Hesap sordu mu, yok. Toplumu böyle geriyorlar. Bakanlıkla ilgili söylentiler var. Bir siyasetçi ne gereği var başımıza birini getirecekler diyormuş”

ifadelerine yer verdi.

“TOKİ İLE İLİŞKİSİ VAR DİYE 15 BİN KONUT YAPMAZ”

AK Partinin içindeki çekememezlik nedeni ile Malatya’ya bakanlık verilmeyeceğini kaydeden Aydın,

“Sami Er, Ankara’ya gitti müjde veriyor hak sahiplikleri dışında 15 konut daha yapılacak. Sami Bey önce evi yıkılanların evini getirinde o da kalsın. Evi yıkılanların evini yapmadınız, kimi kandırıyorsunuz. Milleti aptal zannediyorlar. Bir de biz Sami Er’e neden güvenelim. Bir gün önce söylediğini yarın söylemedim derse nasıl güveneceğiz? 15 bin konutun sözünü aldım diyor bu çocuk oyuncağı mı? Türkiye’nin ekonomik durumu ortada. Ek bütçe harcanmayacak diye Mehmet Şimşek açıklama yapıyor. Kimse TOKİ ile ilişkisi var diye 15 bin konut yapmaz. 100 bin konut teslim edilecek, daha 8 bini teslim edilmiş. 15 ayda hala binlerce bina yıkılmamış, Vali Bey yüzde 90’a geldik dedi. Gittiğim bütün ara sokaklarda yıkılmamış bina var. Çarşı ortada, Kışla Caddesi’ni yıkacağız dediler hiçbir şey yok ortada. Hatay’da her şey dümdüz, başlamışlar çalışmaya ve büyük ihtimalle Hatay’a bakanlık verecekler. Bizim birbirimizi çekemememizden dolayı AK Partili siyasetçiler bakanlıkta vermeyecekler buraya. Ben de Cumhurbaşkanı olsam bu kadar birbirini kötüleyenlere ne vereyim derim”

dedi.



“MALATYASPOR’U KURTARALIM”

Son olarak Yeni Malatyaspor ile ilgili bir değerlendirme yapan Aydın,

“Malatya’nın çok sorunu var. Bu sorunlardan biri de Yeni Malatyaspor. Yapanın yanına kar kaldığı bir memlekette yaşıyoruz. 600 milyon borçlandırmış bir kulüp başkanı halen orada oturuyor. Hesap sorulmuyor. Gidin bir siyasiye sorun bu kulübü mahvetti diyor. Ama gereğini yapmıyorlar. Bugün Adil Gevrek, o koltukta bakanlıktan gelecek parayı bekliyor. Bakanlıktan gelecek parayı da hiç edecekler ve Yeni Malatyaspor daha da dibe gidecek. Geçenlerde ihraç ettikleri başkan yardımcısı Ahmet Köse ile konuştum. Futbolcu satılıyor bizim yönetimimizin haberi yok diyor. Biz Malatyaspor’un menfaati için geziyoruz, projeler hazırlıyoruz dedi, gerek yok diyorlarmış. Şehrin her şeyi sorun, her kurum borç batağında. Yeni Malatyasporu küme düşüren, 600 milyon borçlandıran bir insan halen orada oturuyor. Yeni Malatyaspor bu şehrin reklam yüzüdür. Ben bu şehrin belediye başkanı, siyasetçisi olsam gerçek Malatyaspor’u alırım hak ettiği yere getiririm. Her şey gitti ama Malatyaspor’u kurtaralım. Malatyaspor, Malatya’nın şerefidir. O şeref yerlerde sürünüyor. Yeni Malatyaspor’u kimse kabul etmedi. Şehri yöneten belediye başkanlarımıza, siyasilere, muhalefeti-iktidarı ile herkese bir çağrıda bulunuyorum gelin şehrimizle birlikte Malatyasporu’da ayağa kaldıralım. Yeni Malatyaspor’un peşini bırakın. İş adamlarına sesleniyorum Yeni Malatyaspor’a 600 değil 700 milyon verseniz de kurtulmaz. Ama herkes destek verirse Malatyaspor şahlanır gider. Bununda liderliğini Sami, Er’in yapması gerekir. Bakanlık bir para verecek 150-200 milyondan bahsediliyor bilmiyorum. Adil Gevrek’in o parayı alması için bir milletvekili de çok mücadele ediyor. Malatya için hiç mücadele edilmiyor o parayı alması için Adil Gevrek’e çok destek veriyorsunuz. Bunda karınız ne. Ben Abdullah Babacan’a çok güveniyorum. Hiç görmedim, konuşmadım. Ama takip ediyorum Malatya için koşturuyor. Ben Adil Gevrek’e onun hesap sorabileceğine inanıyorum”

açıklamasında bulundu.