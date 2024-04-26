Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yarın deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5’e 2 ile devam eden idman, topla oyun ile sona erdi.
Yeşil-beyazlılar, yarın deplasmanda saat 16.00'da Sivasspor ile karşılaşacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.