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100 ülkede canlı yayınlanacak

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Süper Lig'in 34. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine 4'ü yabancı olmak üzere toplam 203 basın mensubu akredite yaptırdı. Ayrıca bu önemli karşılaşma 100 ülkeden de canlı yayınlanacak.

100 ülkede canlı yayınlanacak mask
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Süper Lig'in 34. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine 4'ü yabancı olmak üzere toplam 203 basın mensubu akredite yaptırdı. Ayrıca bu önemli karşılaşma 100 ülkeden de canlı yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadeleye basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi. 4'ü yabancı olmak üzere toplam 203 gazeteci, derbiyi Ülker Stadı'ndan takip edebilmek için Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne (TSYD) akredite yaptırdı.

100 ülkede canlı yayınlanacak

100 ÜLKEDE CANLI YAYINLANACAK

Fenerbahçe - Beşiktaş müsabakası dünya çapında 100’den fazla ülkede de canlı olarak yayınlanacak. Derbi ayrıca her hafta 4 maç için sunulan İngilizce dil seçeneğiyle de yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta seyirciyle buluşacak.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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26 Nis 2024 - 16:10 - Spor

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