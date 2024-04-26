100 ülkede canlı yayınlanacak

Süper Lig'in 34. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine 4'ü yabancı olmak üzere toplam 203 basın mensubu akredite yaptırdı. Ayrıca bu önemli karşılaşma 100 ülkeden de canlı yayınlanacak.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadeleye basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi. 4'ü yabancı olmak üzere toplam 203 gazeteci, derbiyi Ülker Stadı'ndan takip edebilmek için Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne (TSYD) akredite yaptırdı.
100 ÜLKEDE CANLI YAYINLANACAK
Fenerbahçe - Beşiktaş müsabakası dünya çapında 100’den fazla ülkede de canlı olarak yayınlanacak. Derbi ayrıca her hafta 4 maç için sunulan İngilizce dil seçeneğiyle de yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta seyirciyle buluşacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.