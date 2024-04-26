Malatya’da sular durulmuyor! Esnaf çaresiz

Malatya’da depremzede esnaflar için yapılan geçici iş merkezine dadanan şahıs, bir cep telefoncu dükkanına girerek yaklaşık 180 bin TL’lik malzeme çaldı. Esnaflar geçtiğimiz aylarda da aynı merkezde yaşanan hırsızlığa önlem alınmasını istedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki alanda kurulan Geçici Konteyner İş Merkezi’nde gece saatlerinde kimliği belirsiz bir şüpheli girdiği cep telefonu dükkanından yaklaşık 180 bin TL’lik ürünleri çalarak kayıplara karıştı. Gece yarısı yaşanan hırsızlık anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken hırsızın rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı. Yeni çıkan ve yüksek fiyatlı olan telefon modellerini çaldığı öğrenilen hırsızın yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürerken işyeri sahibi İbrahim Bilal Er, soruna çözüm bulunmasını istedi.

Geçtiğimiz aylarda da aynı merkezde birçok dükkanın soyulduğunu hatırlatan Er, geçici konteyner iş yerlerine en azından bir güvenlik görevlisinin görevlendirilmesini talep ediyor. İş yerinde 180 bin TL değerinde telefon ve elektronik ürünün çalındığını belirten esnaf Er, bir çözüm bulunmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı