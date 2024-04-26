- Gündem

Van’da 5 yıl sürmüştü Ağbaba’dan mücbir sebep açıklaması

ABONE OL Google News Sayfamız

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, deprem bölgesinde mücbir sebep halinin en az 2 yıl olmak üzere şehirler tam anlamıyla ayağa kalkana kadar devam etmesi gerektiğini belirti. Ağbaba, “Şimdi son kez Ağustos ayına kadar uzatılacağı belirtiliyor. Deprem bölgesindeki vergi mükelleflerinin ne ödeme gücü ne teminat gösterebilecekleri herhangi bir dayanakları kaldı” dedi.

Van’da 5 yıl sürmüştü Ağbaba’dan mücbir sebep açıklaması malatya haber mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ağbaba, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’nın da aralarında bulunduğu pek çok şehirde ticari hayatın büyük kayıplar yaşadığını, şehirlerde işlerini devam ettiremeyen binlerce esnaf ve tüccarın memleketlerini terk ettiklerini, şehirlerin eski günlerini mumla ararken bir de üstüne AKP’nin anlamsız inadıyla karşı karşıya kalındığını ifade etti.

Van’da 5 yıl sürmüştü Ağbaba’dan mücbir sebep açıklaması

2023 Mart ayında başlayan mücbir sebep hali bakanlık tarafından bugüne kadar iki kez uzatıldığını hatırlatan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,

 “Şimdi son kez Ağustos ayına kadar uzatılacağı belirtiliyor. Deprem bölgesindeki vergi mükelleflerinin ne ödeme gücü ne teminat gösterebilecekleri herhangi bir dayanakları kaldı. Malatya’da 27 bin 500 bağımsız iş yeri deprem sonrası kullanılamaz hale geldi. Halen 3 bin 500 esnafımız konteynerlerde ticaretini sürdürmeye çalışıyor. Altyapılar sorunlu, internet yok, içme suyu problemi devam ediyor, insanlar ihtiyaçlarını en yakın camiden karşılıyor. Bu zor şartlarda ekmek parası için mücadele eden, işyerleri-evleri yıkılan, yakınlarını kaybeden insanlara taksit taksit lütufta bulunuyorlar. Mevcut ekonomik koşullar, mücbir sebep halinin uzatılmasını zorunlu kılıyor. Malatya halkının ve özellikle esnafların büyük sıkıntı yaşayacağı ortadayken, halkın sesine kulak verilmeli ve bu süre uzatılmalıdır”

 ifadelerini kullandı.

VAN’DA 5 YIL SÜRMÜŞTÜ

2011 yılında Van’da meydana gelen depremin ardından 5 yıl süren mücbir sebep halinin, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ve Gaziantep İslâhiye ve Nurdağı ilçeleri için peyder pey uzatıldığını hatırlatan Veli Ağbaba,

“Mücbir sebep hali en az 2 yıl olmak üzere şehirler tam anlamıyla ayağa kalkana kadar devam etmelidir. Deprem bölgesinde faaliyette bulunan tüm işyerleri için Şubat 2023 tarihinden mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe kadar sigorta prim teşviki sağlanmalıdır.  Mücbir sebep hali süresince biriken vergi ve SGK prim borçları için teminatsız yapılandırma imkanı sağlanmalıdır.”

 dedi.

MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRİN YANINDAYIZ

Ağbaba,  Türkiye genelinde bütün illerde mali müşavir odalarının ortak basın açıklaması yaparak çöken maliye sisteminin ve enflasyonun yükünün mali müşavirlere yüklenmesine karşı seslerini yükselttiklerini hatırlatarak “Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da onların haklı taleplerinde yanlarında olacağız” ifadelerini kullandı. 

 

Kaynak: BÜLTEN

# Milletvekili Veli Ağbaba, Deprem bölgesi, CHP Malatya, Malatya milletvekili, Veli Ağbaba, malatya Veli Ağbaba, son dakika veli ağbaba, mücbir sebep, malatya mücbir sebep, deprem bölgesi mücbir sebep, son dakika mücbir sebep, malatya haber, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri, malatya merkez, malatya busabah gazetesi, malatya, son dakika malatya, Busabah malatya, Busabah gazetesi, deprem, Türkiye, Esnaf, Milletvekili, kahramanmaraş, iş yeri

26 Nis 2024 - 15:29 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL