Van’da 5 yıl sürmüştü Ağbaba’dan mücbir sebep açıklaması

Ağbaba, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’nın da aralarında bulunduğu pek çok şehirde ticari hayatın büyük kayıplar yaşadığını, şehirlerde işlerini devam ettiremeyen binlerce esnaf ve tüccarın memleketlerini terk ettiklerini, şehirlerin eski günlerini mumla ararken bir de üstüne AKP’nin anlamsız inadıyla karşı karşıya kalındığını ifade etti.

2023 Mart ayında başlayan mücbir sebep hali bakanlık tarafından bugüne kadar iki kez uzatıldığını hatırlatan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,

“Şimdi son kez Ağustos ayına kadar uzatılacağı belirtiliyor. Deprem bölgesindeki vergi mükelleflerinin ne ödeme gücü ne teminat gösterebilecekleri herhangi bir dayanakları kaldı. Malatya’da 27 bin 500 bağımsız iş yeri deprem sonrası kullanılamaz hale geldi. Halen 3 bin 500 esnafımız konteynerlerde ticaretini sürdürmeye çalışıyor. Altyapılar sorunlu, internet yok, içme suyu problemi devam ediyor, insanlar ihtiyaçlarını en yakın camiden karşılıyor. Bu zor şartlarda ekmek parası için mücadele eden, işyerleri-evleri yıkılan, yakınlarını kaybeden insanlara taksit taksit lütufta bulunuyorlar. Mevcut ekonomik koşullar, mücbir sebep halinin uzatılmasını zorunlu kılıyor. Malatya halkının ve özellikle esnafların büyük sıkıntı yaşayacağı ortadayken, halkın sesine kulak verilmeli ve bu süre uzatılmalıdır”

ifadelerini kullandı.

VAN’DA 5 YIL SÜRMÜŞTÜ

2011 yılında Van’da meydana gelen depremin ardından 5 yıl süren mücbir sebep halinin, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ve Gaziantep İslâhiye ve Nurdağı ilçeleri için peyder pey uzatıldığını hatırlatan Veli Ağbaba,

“Mücbir sebep hali en az 2 yıl olmak üzere şehirler tam anlamıyla ayağa kalkana kadar devam etmelidir. Deprem bölgesinde faaliyette bulunan tüm işyerleri için Şubat 2023 tarihinden mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe kadar sigorta prim teşviki sağlanmalıdır. Mücbir sebep hali süresince biriken vergi ve SGK prim borçları için teminatsız yapılandırma imkanı sağlanmalıdır.”

dedi.

MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRİN YANINDAYIZ

Ağbaba, Türkiye genelinde bütün illerde mali müşavir odalarının ortak basın açıklaması yaparak çöken maliye sisteminin ve enflasyonun yükünün mali müşavirlere yüklenmesine karşı seslerini yükselttiklerini hatırlatarak “Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da onların haklı taleplerinde yanlarında olacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN