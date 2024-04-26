26 Nis 2024 - 14:43- Gündem G:

Bayram Taşkın: Doğal gazsız mahalle bırakmayacağız

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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, AKSA Malatya Doğal gaz Dağıtım A.Ş. Şirket Müdürü Güngör Ateş ile bir araya gelerek doğal gaz yatırımlarına ilişkin istişarelerde bulundu. Bayram Taşkın, “ilçemizde doğal gazsız mahalle bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Bayram Taşkın Doğalgazsız mahalle bırakmayacağız malatya haber mask
Bayram Taşkın Doğalgazsız mahalle bırakmayacağız malatya haber
Bayram Taşkın Doğalgazsız mahalle bırakmayacağız malatya haber
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, makamında AKSA Malatya Doğal gaz Dağıtım A.Ş. Şirket Müdürü Güngör Ateş ile bir araya gelerek ilçede yapılan ve hayata geçirilecek doğal gaz yatırımları hakkında istişarelerde bulundu.

Bayram Taşkın: Doğal gazsız mahalle bırakmayacağız
Bayram Taşkın: Doğal gazsız mahalle bırakmayacağız

“AKSA DOĞALGAZ MÜDÜRÜMÜZDEN BİLGİ ALDIK”

Battalgazi’nin her alanda kalkınması için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın,

 “İlçemizde gerçekleştirilen ve hayata geçirilecek doğalgaz yatırımları hakkında AKSA Doğal gaz Müdürümüzden bilgi aldık. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, doğal gazın ilçemizin her köşesine kazandırılması konusunda kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda, ilçemizin altyapı ihtiyaçları, nüfus yoğunluğu, coğrafi yapısı ve çeşitli diğer faktörler göz önünde bulundurularak belirlenen projeler kapsamında, ilçemizin dört bir yanında doğal gaz şebekesi kurulması ve hizmete sunulması için gerekli adımları atacağız. Battalgazili hemşerilerimiz müsterih olsunlar; inşallah doğal gazsız mahalle bırakmayacağız. Battalgazi’mizin geleceğini her alanda yeniden inşa edeceğiz. Hem vatandaşlarımıza daha kaliteli bir yaşam sunmayı hem de çevremizi korumayı hedefliyoruz. Belediye olarak yatırımlarla ilgili hemşerilerimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak kurumlarımızla iş birliği yapmayı sürdürecek; en uygun ve verimli çözümleri hayata geçirmeye devam edeceğiz”

dedi.
Bayram Taşkın: Doğal gazsız mahalle bırakmayacağız
 

Kaynak: BÜLTEN

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26 Nis 2024 - 14:43 Malatya- Gündem

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