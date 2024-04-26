Beşiktaş, Fenerbahçe’ye aynı sezonda iki kez kaybetmedi

Beşiktaş, Süper Lig’de uzun süredir Fenerbahçe’ye karşı aynı sezon içinde iki mağlubiyet yaşamadı. Siyah-beyazlılar, son olarak 2014-2015 sezonunda sarı-lacivertli takımla oynadığı iki maçtan da yenilgiyle ayrılmıştı.
Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, yarın Fenerbahçe’nin konuğu olacak. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını koruyarak şampiyonluk yarışında yara almamak için galibiyeti hedeflerken, siyah-beyazlı ekip de hem sezonu ilk 4’te bitirebilmek hem de taraftarını mutlu etmek adına 3 puan almak istiyor.
BEŞİKTAŞ RAKİBİNE AYNI SEZONDA İKİ MAĞLUBİYET YAŞAMIYOR
Bu zorlu mücadele öncesi ise ilginç bir istatistik göze çarpıyor. Beşiktaş, ligde Fenerbahçe’ye karşı uzun süredir aynı sezon içerisinde oynadığı maçlarda iki yenilgi yaşamadı. Kartal, en son 2014-2015 sezonunda sarı-lacivertlilere 2-0 ve 1-0’lık skorlarla kaybetmişti. Bu süreçte iki takım arasındaki 16 karşılaşmanın 4’ünü Beşiktaş, 3’ünü Fenerbahçe kazanırken, 9 mücadelede beraberlikle sona erdi.
2014-2015 sezonundan sonra oynanan derbilerde alınan sonuçlar şöyle:
2015-2016
Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 2
Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 0
2016-2017
Fenerbahçe: 0 - Beşiktaş: 0
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1
2017-2018
Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1
Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 1
2018-2019
Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 1
Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 3
2019-2020
Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 1
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1
2020-2021
Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1
2021-2022
Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 2
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1
2022-2023
Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 0
Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 4
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.