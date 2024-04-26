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Beşiktaş, Fenerbahçe’ye aynı sezonda iki kez kaybetmedi

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Beşiktaş, Süper Lig’de uzun süredir Fenerbahçe’ye karşı aynı sezon içinde iki mağlubiyet yaşamadı. Siyah-beyazlılar, son olarak 2014-2015 sezonunda...

Beşiktaş, Fenerbahçe’ye aynı sezonda iki kez kaybetmedi mask
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Beşiktaş, Süper Lig’de uzun süredir Fenerbahçe’ye karşı aynı sezon içinde iki mağlubiyet yaşamadı. Siyah-beyazlılar, son olarak 2014-2015 sezonunda sarı-lacivertli takımla oynadığı iki maçtan da yenilgiyle ayrılmıştı.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, yarın Fenerbahçe’nin konuğu olacak. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını koruyarak şampiyonluk yarışında yara almamak için galibiyeti hedeflerken, siyah-beyazlı ekip de hem sezonu ilk 4’te bitirebilmek hem de taraftarını mutlu etmek adına 3 puan almak istiyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe’ye aynı sezonda iki kez kaybetmedi

BEŞİKTAŞ RAKİBİNE AYNI SEZONDA İKİ MAĞLUBİYET YAŞAMIYOR

Bu zorlu mücadele öncesi ise ilginç bir istatistik göze çarpıyor. Beşiktaş, ligde Fenerbahçe’ye karşı uzun süredir aynı sezon içerisinde oynadığı maçlarda iki yenilgi yaşamadı. Kartal, en son 2014-2015 sezonunda sarı-lacivertlilere 2-0 ve 1-0’lık skorlarla kaybetmişti. Bu süreçte iki takım arasındaki 16 karşılaşmanın 4’ünü Beşiktaş, 3’ünü Fenerbahçe kazanırken, 9 mücadelede beraberlikle sona erdi.

2014-2015 sezonundan sonra oynanan derbilerde alınan sonuçlar şöyle:

2015-2016

Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 2

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 0

2016-2017

Fenerbahçe: 0 - Beşiktaş: 0

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

2017-2018

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1

Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 1

2018-2019

Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 1

Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 3

2019-2020

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 1

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

2020-2021

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

2021-2022

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 2

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

2022-2023

Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 0

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 4

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# fenerbahçe, Trendyol Süper Lig, beşiktaş, galatasaray

26 Nis 2024 - 13:54 - Spor

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