26 Nis 2024 - 13:44- Gündem G:

Kadınlar güçlerini birleştirdi

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Kayseri'de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun desteklediği Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ve Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği iş birliğiyle düzenlenen 'Sürdürülebilirlik İçin İletişim Köprüleri Kuruyoruz Projesi' kapsamında kadın kooperatifleri bir araya geldi.

Kadınlar güçlerini birleştirdi haber malatya mask
Kadınlar güçlerini birleştirdi haber malatya
Kadınlar güçlerini birleştirdi haber malatya
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Kayseri'de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun desteklediği Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ve Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği iş birliğiyle düzenlenen 'Sürdürülebilirlik İçin İletişim Köprüleri Kuruyoruz Projesi' kapsamında kadın kooperatifleri bir araya geldi.

Kadınlar güçlerini birleştirdi

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Türkiye İş Kurumu Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, KEDV ve Simurg yöneticileri ile kadın kooperatiflerinin yöneticileri ve üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Kadınlar güçlerini birleştirdi

Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Şükran Başdoğan, programda kadın kooperatiflerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaklarını belirtti. Proje kapsamında iletişim köprüleri kurmayı amaçladıklarını vurgulayan Başdoğan, Türkiye'deki başarılı kadın kooperatiflerinden Hatay'dan Hazek Kadın Kooperatifi ve Malatya'dan Toprak Ana Kadın Kooperatifi'nin temsilcilerinin de programa katıldığını söyledi. Kadın kooperatiflerinin sürdürülebilirliğinin önemine değinen Başdoğan, birlikte hareket ederek kadın kooperatiflerinin güçlenmesini ve ürettikleri ürünlere destek olunmasını istedi.
Kadınlar güçlerini birleştirdi

Programa katılan kadın kooperatifleri, üretimde sürdürülebilirlik ve iletişim konularında istişarelerde bulundu.

Kadınlar güçlerini birleştirdi
Kadınlar güçlerini birleştirdi
Kadınlar güçlerini birleştirdi

Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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26 Nis 2024 - 13:44 Kayseri- Gündem

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