Kadınlar güçlerini birleştirdi

Kayseri'de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun desteklediği Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ve Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği iş birliğiyle düzenlenen 'Sürdürülebilirlik İçin İletişim Köprüleri Kuruyoruz Projesi' kapsamında kadın kooperatifleri bir araya geldi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Türkiye İş Kurumu Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, KEDV ve Simurg yöneticileri ile kadın kooperatiflerinin yöneticileri ve üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Şükran Başdoğan, programda kadın kooperatiflerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaklarını belirtti. Proje kapsamında iletişim köprüleri kurmayı amaçladıklarını vurgulayan Başdoğan, Türkiye'deki başarılı kadın kooperatiflerinden Hatay'dan Hazek Kadın Kooperatifi ve Malatya'dan Toprak Ana Kadın Kooperatifi'nin temsilcilerinin de programa katıldığını söyledi. Kadın kooperatiflerinin sürdürülebilirliğinin önemine değinen Başdoğan, birlikte hareket ederek kadın kooperatiflerinin güçlenmesini ve ürettikleri ürünlere destek olunmasını istedi.

Programa katılan kadın kooperatifleri, üretimde sürdürülebilirlik ve iletişim konularında istişarelerde bulundu.

Kaynak: İHLAS HABER AJANSI