Galatasaray maçının VAR'ı Andre Narciso oldu

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam oynanacak Adana Demirspor- Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Portekizli Andre Narciso oldu.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor, bu akşam sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yapacak.
Burak Şeker'in dördüncü hakemlik görevini üstleneceği mücadelede VAR koltuğunda ise Portekizli Andre Narciso oturacak. Narciso'ya, AVAR olarak Emre Kargın, Deniz Caner Özaral ve Alper Ulusoy eşlik edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.