Yaz geldi tehlike başladı 

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde görev yapan Aile Hekimi Dr. Fuat Zengin, kene ısırmasıyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü tehdidine dikkat çekti. Özellikle kırsal kesimlerde daha sık görülen bu hastalığın belirtileri arasında ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama bulunuyor.

Dr. Zengin, kene ısırığına doğru müdahalenin önemine vurgu yaparak, panik yapmadan kenenin doğru şekilde çıkarılması gerektiğini belirtti. Kenenin sigara ile yakılması, üzerine alkol dökülmesi veya yakılması gibi yöntemlerin kesinlikle yanlış olduğunu ifade etti. Bunun yerine kene çıkarılırken endişelenmemesi gerektiğini ve pense veya ip gibi araçlarla yavaşça çıkarılması gerektiğini söyledi. Kene çıkarılırken endişelendirilirse veya sıkıştırılırsa, virüsün yayılma riski olduğuna dikkat çekti.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan kişilerin özellikle elbise seçimlerine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Zengin, vücutlarında açık yer olmaması, çorap, çizme ve eldiven kullanımının önemine değindi. Kene ısırmasının Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı riskini beraberinde getirdiğini belirterek, ısırma sonrası kenenin hızlıca çıkarılması ve kontrollerin yapılması gerektiğini söyledi.

“12 İLA 24 SAAT GİBİ BİR SÜRE GEÇMİŞ OLMASI GEREKİYOR”

Zengin,

"Halk sağlığını ilgilendiren önemli konulardan bir tanesi de kenedir. Kene bir parazittir. Bu parazit daha çok Nisan ve Eylül aylarında toprak ve hayvancılıkla uğraşanlarda daha çok görebildiğimiz bir parazit türüdür. Kene, daha çok hayvanlarda emdiği virüsü insana taşıyor, taşınan virüs belirli bir zamanda sonra bir takım ciddi rahatsızlıklara neden olabiliyor. Kene bir insanı ısırdıktan sonra 12 ila 24 saat gibi bir süre geçmiş olması gerekiyor ki virüs bulaşmış olsun. Isırığa maruz kalan bir kişi öncelikle endişelenmeli ve kene doğru bir yöntemle bulunduğu yerden alınmalı. Sigara ile yakmak, üzerine alkol dökmek, keneyi yakmak bunlar kesinlikle yanlış olan yöntemlerdir. Kırsal bölgede yaşayan ve kenenin ısırdığı bir kişi ne yapacağını bilmiyorsa ya pense ya da bir ipi daire şeklinde keneye geçirerek yavaşça keneyi endişelenmeden çıkaracağız. Kene çıkarma esnasında endişelendirilir ve de sıkıştırılırsa patlama durumunda sıçrayan virüs ciddi sorunlara neden olabilir”

dedi.

KENE ISIRMASI

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların elbise tercihlerine dikkat etmesi gerektiğini belirten Zengin,

"Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın vücutlarında açık yer olmamalı. Çalışırken, çorap ve çizme giymelerinin yanı sıra eldiven kullanımı önemlidir. Kene, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına sebep olabiliyor, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi riskinden dolayı kene ısırması önem arz etmektedir. Isırma sonrası hızlıca çıkarılmalı ve kontrollerin yapılması önerilmektedir"

sözlerine yer verdi.

Kaynak: İHLAS HABER AJANSI