Muhalefet günaydın! "9 milyar nerede, hesap verin"

Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ilişkin bir basın açıklaması yapan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, 9 milyarın nerede olduğunu ifade ederek yetkilileri hesap vermeye davet etti. Yıldız, “Bir taraftan Sami Er, belediyeyi büyük bir borç batağı içinde aldıklarını, personel maaşlarını bile ancak kredi çekerek ödeyebildiklerini söylüyor. Diğer yandan ise Selahattin Gürkan böyle bir borç yükünün olmadığını ve neredeyse belediyeyi kasası dolu bir şekilde bıraktığını iddia ediyor. Bu durum Malatya halkının aklıyla alay etmekten başka bir şey değildir. Malatya’nın aklı ile hiç kimse alay edemez. Hiç kimsenin haddi de değildir” dedi.

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, uzun bir süredir hem ulusal hem de Malatya yerel basınının gündemini meşgul eden Malatya Büyükşehir Belediyesinin borçları ve gündeme ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanlığında gerçekleştirilen basın açıklamasına İl Başkanı Yıldız'ın yanı sıra CHP meclis üyeleri, il örgütü, partililer ve vatandaşlar katıldı.

“3 BİN TANE EV YAPILIRDI”

Büyükşehir Belediyesinin borcu ile deprem bölgesi Malatya’ya 3 bin ev yapılabileceğini söyleyen Yıldız,

“Değerli Malatyalılar, bilindiği üzere 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimleri geride bıraktık. Yapılan seçimlerin öncelikle ülkemiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlerden sonra bir daha gördük ki Malatya gerçekten sahipsiz. Malatya Büyükşehir Belediyesinin halef ve selef başkanları belediyenin ne kadar borcu olduğu konusunda bile maalesef hemfikir değiller. Malatya Büyükşehir Belediyemizde görevi devreden AKP’li belediye başkanına göre 8 milyar TL civarında, görevi devralan AKP’li belediye başkanına göre ise toplam 17 milyar TL civarında bir borç var. Hangi AKP’liye inanacağız? Hangi AKP’liye güveneceğiz. Malatya şu anda bunu düşünüyor. Peki bu fark öyle düşük bir fark mı tabi ki değil. Yaklaşık 9 milyar civarında devasa bir rakamdan bahsediyoruz. Malatya’nın nüfusunun 600 bin olduğunu düşünürsek her Malatyalıya 30 bin TL verecek bir paradan bahsediyoruz. Her Malatyalının 30 bin TL’sinin hesabını Malatya Büyükşehirden sormak istiyoruz. Bu para ile deprem bölgesindeki şehrimizde 3 bin tane ev yapılırdı. Malatya zaten belirsizliğin şehri olmuştu, sahipsiz kalmıştı, vatandaşın deprem sonrası bunca derdi, içinde Malatya kamuoyunu yeni bir tartışmaya yeni bir belirsizliğe, Malatya kamuoyunu oyalayan yeni bir sürece imza atan AK Parti’nin liyakatsizliği bir defa daha Malatya’yı meşgul ediyor”

şeklinde konuştu.

“AKILLA İZAH EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL”

Malatyalının aklı ile hiç kimsenin alay edemeyeceğini kaydeden Yıldız,

“Bir taraftan Sami Er, belediyeyi büyük bir borç batağı içinde aldıklarını, personel maaşlarını bile ancak kredi çekerek ödeyebildiklerini söylüyor. Diğer yandan ise Selahattin Gürkan böyle bir borç yükünün olmadığını ve neredeyse belediyeyi kasası dolu bir şekilde bıraktığını iddia ediyor. Bu durum Malatya halkının aklıyla alay etmekten başka bir şey değildir. Malatya’nın aklı ile hiç kimse alay edemez. Hiç kimsenin haddi de değildir. En basit bir bakkal işletmesinde bile kâr-zarar ya da alacak-verecek hesabı yapılabiliyorken, Malatya Büyükşehir Belediyesi gibi yüzlerce bürokratı olan devasa bir kurumda birbirleri ile çelişen rakamların havada uçuşması akılla izah edilebilir bir şey değil. Sami Er, önümüzdeki 5 yılın bugünden görünen başarısızlığını sığdıracak bir bahane mi arıyor yoksa gerçekten hepimizin ortak malı olan büyükşehir belediyemiz gerçekten büyük bir borç bataklığının içinde mi? Merak ediyoruz. Sadece 2 başkanın beyanatları ile bu konu kapanmış değildir. Bu konuya Malatya kamuoyu hala net bir cevap beklemektedir”

ifadelerine yer verdi.

“ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ”

Yetkililere hesap vermeye davet eden Yıldız,

“Biz buradan Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere devletin yetkili organlarına sesleniyoruz. Malatya’daki bu akla ziyan durumun aydınlatılması için kendilerini göreve davet ediyoruz. Ortada ağır bir borç yükü varsa, kanuna aykırı bir borçlanma durumu varsa Malatyalının bunu bilmeye hakkı var. Her Malatyalının kişi başı 30 bin TL’si toplamda 9 milyar TL’si nerededir buna cevap vermek zorundalar. Malatyalı, halef ve selef 2 AKP’li belediye başkanının bu şekilde birbirlerini suçlamasında şahit olmaktansa gerçekleri öğrenmek istiyor. Grup başkanımız belediye meclisinde Sami Er’e bir çağrı yaptı. Bu konunun araştırılması için Malatya Büyükşehir Belediyesinin bir an önce bir komisyon kurması gerekmekte ve bu konuda vatandaşı aydınlatması gerekmektedir. Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak bu karmaşanın aydınlığa kavuşturulması için elimizden geleni, üstümüze düşeni yapacağız. Hiçbir Malatyalının şüphesi olmasın. Sadece 2 başkan çıkacak, bildiklerini söyleyecek, ertesi günde Malatyalı bunu unutmayacak, biz unutturmayacağız. Sayıştay raporu ile İçişleri Bakanlığı raporuyla, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinde oluşturulacak rapor ile bu konunun aydınlığa kavuşturulmasını bir an önce bekliyoruz. Konunun takipçisi olacağız. İki başkanda çıktı, sözünü söyledi. Biz de 2 başkanın açıklamalarını dikkatle bekledik. Bu borcun kesin rakamla Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya Büyükşehir Meclisine ve Malatya halkına bilgi verilene kadar da bu konuyu gündemden düşürmemekte bizlerin görevi olacak. Soruyorum 9 milyar nerede hesap verin”

açıklamasında bulundu.