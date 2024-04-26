Pugedon mu çöp kutusu mu? Ne temizleyen ne de ilgilenen var!

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü tarafından Sümer Park’a konan Pugedon’un (Sahipsiz sokak hayvanlarına beslenme odağı) aslının dışında kullanılması birçok vatandaş ve hayvan severlerin tepkisine neden oldu. Sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için kurulan Pugedon’un su ve yem bölümlerine envai çeşit çöp atılması görenleri şaşkına çevirirken, pugedon’un tam da Malatya Büyükşehir Belediyesinin karşısında yer alması ise tepkilerin dozunu biraz daha artırdı.

Yoldan gelip geçen vatandaşlar pugedonun çöp kutusu mu yoksa hayvan su ve yem istasyonu mu olduğunu ayırt edemezken, her gün Sümer Park’ın temizliğini yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi temizlik personellerinin pugedonun içindeki çöpleri görmezden gelmesi eleştirilere neden oldu.

Bir haftadan beri pugedonun önünden gelip geçtiğini dile getiren Seher Solmaz isimli vatandaş, pugedona çöp atanlara tepki gösterdi.

“BURADAN HİÇ Mİ GEÇMEDİNİZ?”

Temizlik personellerini eleştiren Solmaz,

“Evet, insanlar ilk bakışta bunu çöp kutusu zannedebilir ama akıl sağlığı yerinde olan birisi üzerindeki yazıyı okuyup, mantık yürütürse bunu hayvanlar için konduğunu anlayabilir. Çöp kutuları bitti de hayvanlar için konan bu kutuya mı çöp atmak kaldı? Temizlikçilere de bravo. Gayet iyi temizlik yapıyorlar. Aldıkları paranın karşılığını veriyorlar. Hiç mi gözünüz izanınız yok? Buradan hiç mi geçmediniz? Buradaki çöpleri almak bu kadar mı zor? Buraya çöp değil hayvanlar için su ve mama konmalı. Bu kafayla Malatya bir adım ilerleyemez. Depremlerden sonra herkes bir acayip oldu. Kimin ne yaptığı, kimin nasıl çalıştığı belli değil”

diye konuştu.

Meliha Karaman isimli hayvan sever de, pugedonun amacı dışında kullanıldığını dile getirdi.

“İNSANLARIMIZ BURADA YANILABİLİR”

Pugedonun ne olduğunun bilinmediğini ileri süren Karaman,

“Pugedon, sokak hayvanlarının su ve yem ihtiyacını gidermek için kullanılan bir istasyon. Malatya’nın değişik yerlerinde pugedonlar kurulması gerekiyor ama maalesef insanlarımız bu istasyonları çöp kutularına benzetiyorlar. Dolayısıyla da içerisine çöp atıyorlar. İnsanlarımız burada yanılabilir, çöp atabilirler ama belediye çalışanlarının içindeki çöpleri alamaması insanlarımızın bu algısını daha da güçlendiriyor. Çöp yerine yem ve su konsa, insanlarımız bunu sokak hayvanları için konulduğunu görecek ve çöp atma alışkanlığından vazgeçecekler. Burada suçlu olan, belediyeler ve ilgili kurumlar. Bizler sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için belediye ve ilgili kurum, kuruluşlardan talepte bulunurken, onların herhangi bir adım atmaması bizleri oldukça üzüyor. Biz sokak hayvanları için duyarlı olunmasını istiyoruz”

şeklinde konuştu.

“KİMSENİN UMURUNDA DEĞİL”

“Sokak hayvanları için kurulan istasyonlarda yem ve su yerine çöp görmek bizleri derinden yaralıyor” diyen Sevim Altaylı adındaki hayvan sever de,

“Havalar ısındı, hayvanları bol suya ve yiyeceğe ihtiyaçları olacak. Kimsenin umurunda değil. Ben bireysel olarak hayvanlar için bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama gerçekten artık zorlanıyorum. Yem fiyatları çok pahalı, altından kalkılmıyor. Alsam 2 günde bitiyor. Burada belediyelere ve diğer kurumlara büyük iş düşüyor. Pugedonlar çöp yerine yem ve suyla dolsun. Bizler bireysel olarak gücümüz yetmese de büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri ve Tarım İl ve İlçe müdürlükleri ellerini taşın altına koyup, sokak hayvanları için biraz dada destek olabilirler”

ifadelerini kullandı.