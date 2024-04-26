Kayısı fiyatı en az ne kadar olmalı?

Pütürge Ziraat Odası Başkanı Kürşat Ayaydın, kayısı rekoltesi ve çiftçilerin TARSİM’le yaşadıkları sorunları anlattı. BUSABAH Medya’ya konuşan Ayaydın, önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya’nın birçok yerinde olduğu gibi Pütürge’de de don çukurları olan yerlerde kayısının yandığını dile getiren Ayaydın, hasarla ile ilgili bazı tespitler yaptıklarını söyledi.

“ÇUKUR OLAN YERLERDE YANMALAR OLDU”

Pütürge’nin don çukuru olan bölgelerinde kayısının zirai don nedeniyle yandığını belirten Ayaydın,

“İlçemizde 68 mahallemiz var. Bu mahalleler içerisinde yaklaşık 18 mahallede tam anlamıyla kayısıcılık yapılıyor. Bu 18 mahallemiz arasında don çukuru olan yerlerde yanmalar oldu. Biz bunun araştırmasını da yaptık. Tarım İl Müdürümüz ekip de gönderdi. Acaba ‘Atılan ilaçlardan mı kaynaklı hasar oluştu?’ dedik. Bu yıl herkesin malumu kış geçirmedik. Kış aylarında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Şu andaki kayısıda oluşan yanmaları ağaçlardaki strese bağlıyoruz. İlaç takipleri yapıldı, aşırı bir soğuk da olmadı. Fakat çiçek döneminde bir soğuk yaşadık. Bu da tam anlamıyla Pütürge’deki kayısıcıları vurmadı. Doğru, don çukuru olan bölgelerde kayısımız biraz sıkıntılı, ama kayısımız bu yıl ne çok, ne yok”

şeklinde konuştu.

“AĞAÇTA KAYISI YOK, SEN NE ARIYORSUN?”

TARSİM’le ilgili sıkıntılara değinen Ayaydın,

“TARSİM devletin çiftçi için kurduğu kurum. TARSİM çiftçiye yardımcı olması gerekiyor. Ancak bakıyoruz ki TARSİM, işi ticarete dökmeye başlıyor. Ben kayısımı sigortalattım mı, sigortalattım. TARSİM’deki eksperler geldiğinde kayısının meyvesini dalında göremediğinde sen bana stres, fizyolojik ki, fizyolojiğin ne olduğunu hala çözmedik, bize bu tür şeyler söylemeyin. Benim ağacımda kayısı yoksa çiftçi olarak benim zararımı ödeyin. Sadece ödemeler zirai dona bağlı olmamalı. Ben ağacımı sigortalatıyorum, benim ağacımda herhangi bir nedene bağlı olarak kayısım yok, bana bahane üretmeyin. Bana ayrı ayrı sigorta yaptırmayın. Eğer benim kayısım yoksa devlet size vermiş olduğu desteği o çiftçiye vermek zorundasınız. Devlet desteği TARSİM’e çiftçiye dağıtması için veriyor. Ama TARSİM’in sahaya inen eksperleri ‘Biz yanmış olan kayısı arıyoruz’ diyorlar. Ağaçta kayısı yok, sen ne arıyorsun, olmayan kayısının neyini arıyorsunuz? ‘Yok efendim çekirdeğinin yanmış olması gerekiyor, karartı arıyoruz’ diyorlar. Tamam, da ağaçta kayısı yok ki. Bu konuyla ilgili de Ankara’ya gerekli bilgileri verdik. TARSİM’in heyetinde ziraat odalarında da bir yetkili bulunuyor. Biz kendilerine bu durumu bildirdik. Şu andaki ağaçlardaki stresi çiftçilere bağlamasınlar, bir an önce zarar gören çiftçilerin zarar tespitleri yapılsın ve çiftçinin mağduriyeti giderilsin. Bu konuda çalışmalarımız var. Sayın Bakanımız Genel Merkezimizdeki ziyareti esnasında bu sorunlar kendilerine iletilecektir”

şeklinde konuştu.

“TACİR KAYISININ FİYATINI DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR”

Her yıl açıklanan kayısı rekoltesiyle ilgili de konuşan Ayaydın, şunları kaydetti:

“Kayısı için her yıl yapılan bir spekülasyon var. Kayısı fiyatını düşürmek için bazı tüccarlarımız, tacirlerimiz kayısı üreticisinin emeğini suiistimal etmek için daima yaptıkları bir yaygara var. Biz ziraat odaları olarak gerekli kurumlara, Bakanlığa, İl Tarım müdürlüklerine, İlçe Tarım müdürlüklerine devamlı söyledik, kayısının açıklamasını yapacak olan devlettir. Kayısıyı tüccarların, tacirlerin eline bırakmayın. Tacir çıkıp, ‘kayısı çok’ diyor, kayısının fiyatını düşürmeye çalışıyor. Düşük fiyattan kayısıyı alıyor, ondan sonra o çok olan kayısı bir anda yok oluyor. Bu sefer de kendi kendilerine fiyatı yükseltiyorlar. Biz de Malatya Ziraat odaları olarak, ‘Çiftçimizin kayısısının değeri 7 dolardır’ diyoruz. Kayısıya çok düşük rakamlar verilmeye çalışılıyor, ama kayısımızın değeri en az 7 dolar olmalı. Çünkü şu anda maliyetini kurtarmıyor. Son zamanlardaki işçilik, ilaç, mazot, bakım giderleri çok yüksek. Bunları göz önünde bulundurduğunuz zaman kayısımızın fiyatı en az 7 dolar, zamanı geldiğinde daha fazla da olabilir. 7 doların altına düşmemeli. Bunun dışında kayısımızı vereceğimiz herhangi bir rakam yok. Dışarıya çıkıp da ‘Kayısı çok fazla ya da bazı çiftçilerimizin dediği gibi ‘Kayısımız yok’ demeyelim. Biz bundan dolayı 2 kesime hitap ederek, şunu söylüyoruz: Tacir için kayısımız ne çok, açgözlü çiftçiye de kayısımız ne de yok!”

“DEVLETİMİZ KAYISIYA SAHİP ÇIKMALI”

“Yetkililerimiz kayısı rekoltesi açıklaması yapmasınlar” diyen Ayaydın,

“Çünkü rekolte açıklamasının bize herhangi bir katkısı yok. Rekolte yıl sonunda ya da kayısı sezonu bittiğinde yapılan ihracat sonunda açıklanmalı. Yıl sonunda yapılan ihracat rakamları açıklanırsa rekoltede aşağı yukarı ortaya çıkar. Ben çiftçiyim ve açıklanan rekoltenin bana ne katkısı var? Rekolte bu zamana kadar çiftçi üzerine oynanan bir oyundur. Kayısıyı belirli bir ayarda, belirli bir rakamda, belirli bir fiyatta tutmak için oynanan bir oyundur. Siz fındıkta hiç gördünüz mü fiyatının bir yıl 200 liraya çıkıp da ertesi yıl 100 liraya düştüğünü? Ama kayısı da öyle değil. 200 liralık bir kayısı hadi 180 liraya düşsün, ama kayısı öyle bir düşüyor ki, böyle bir fiyat düşüşü olamaz. Kilosu 200 liraya satılan kayısı bir bakıyorsunuz ki, 120 liraya düşmüş. Bu çiftçinin emeğini sömürmektir. Bu para helal değil. Bu paranın vebalini bu işin içinde olanlar veremez. Bunun sorumlusu sadece tüccarlar değil. Bu işte sorumlu olan hepimiziz. En başta devlet. Devletimiz kayısıya sahip çıkmalı”

ifadelerini kullandı.

“MALATYA ÜZERİNDE KARA BİR BULUT VAR”

Ayaydın, son olarak çiftçilerin tarlada tutulması gerektiğini söyleyerek,

“Büyük bir deprem afeti yaşadık. 2020 yılından beri Malatya üzerinde kara bir bulut var. Elazığ depreminden, pandemi ve yüzyılın felaketine kadar hepsinden çok etkilendik. Tüm insanlarla birlikte çiftçiler de çok etkilendi. Çiftçileri tarlada tutmamız gerekiyor. Çiftçi eğer tarladan çekilirse değil kayısı, ekmek bile bulamayız”

dedi.