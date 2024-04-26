Yemeklerin olmazsa olmazı soğan, son zamanlarda fiyatı ile cep yakıyor. Sofralardan eksik edilmeyen bin bir derde deva soğan, şimdilerde fiyatı ile görenleri şaşırtıyor. Bayramdan önce 15 TL olan kuru soğan şimdilerde 20 ile 25 lira arasında satışa sunuluyor. Soğandaki fiyat değişimi hakkında BUSABAH’a konuşan esnaf İzzettin Polat, önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz yıl fiyatı 30 liraya kadar çıkan kuru soğan şu anda pazar tezgâhlarında 20 ila 25 lira arasın değişiyor. Yüksek fiyatlar başta vatandaşlar ve esnaflar olmak üzere birçok kişiden tepki çekiyor.

“BAYRAMDAN ÖNCE 15 LİRAYDI”

Bayramdan sonra kuru soğanda fiyatların yükseldiği söyleyen İzzettin Polat,

“Soğan bayramdan bir hafta önce ucuzdu, bayramdan sonra fiyatlar yükselmeye başladı. Fiyatı 20-25 TL arasında değişiyor. Bayramdan önce 15 liraydı, şu anda 25 lira. Tabi yeni mahsul çıkmaya başlayınca fiyatlar düşecektir. Şu an hasat zamanı yenisi çıkınca, ürün bollaşınca fiyat düşer”

şeklinde konuştu.

“30 LİRAYA ÇIKMIŞTI”

Fiyatı yüksek olsa da soğana talebin olduğunu kaydeden esnaf Polat,

“Fiyatı yüksek ama yine de alan oluyor çünkü mecburi bir ihtiyaç. Geçen yıl 30 liralara kadar çıktı. O zaman bu kadar her şey pahalı değilken bile 30 liraya çıkmıştı. Ürünler biraz fazlalaşınca fiyatlar düşecektir”

ifadelerine yer verdi.

“PATATES FİYATLARI HEP AYNI BİR DEĞİŞİKLİK YOK”

Genelde soğan ile birlikte patates fiyatlarında da zaman zaman değişimler olurken patates fiyatlarının sabit kaldığını dile getiren esnaf Polat,

“Patates fiyatları hep aynı bir değişiklik yok. Yenisi daha çıkmadı, çıkınca fiyatlar nasıl olur artık düşük mü olur yoksa yüksek mi olur belli değil. Patatesin kilosu da şu an 20 lira”

dedi.

“İŞÇİLİK ÇOK YÜKSELDİ”

Soğan fiyatı yükselirken, fiyatı düşen sebzeler hakkında bilgi veren esnaf Polat,

“Son zamanlarda biber, domates, salatalık da biraz fiyatlar düştü. Şu andaki fiyatlar normal. Artık eskisi gibi 5-10 liraya bir şey yok. İşçilik çok yükseldi. Nakliye yine aynı şekilde yüksek. Enflasyon düşecek diyorlar ama zannetmiyorum. Ne zaman dolar 20 liraya düşerse o zaman enflasyonda düşer. Yoksa enflasyon düşmez. Her şey dolara ve petrole bağlı”

açıklamasında bulundu.