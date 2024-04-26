Kapalı Çarşı yıkılacak mı?

6 Şubat tarihli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki ikiz depremlerin ardından Malatya’da birçok yapı ağır hasar almıştı. Depremden sonra ağır hasarlı binaların yıkımı gerçekleştirilirken il genelinde hala hasar durumunun orta ve ağır olduğu düşünülen ama yıkılmasına müsaade edilmeyen yapılar bulunmakta.

Bugüne kadar depremin hep yer üstündeki yapılara olan etkisine dikkat çekildiğini ifade eden uzmanlar Kapalı Çarşı gibi yerin altındaki yapıların depremden daha çok etkilendiğini kaydettiler.

MÜSAMAHA GÖSTERMEDİĞİ DİLE GETİRİLİYOR

Kapalı Çarşı ile ilgili bir performans analizi yapılsa veya bir karot örneği alınacak olsa çok acil olarak yıkılması gerektiğinin ortaya çıkacağını belirten uzmanlar Kapalı Çarşının kendi kendine yıkılana kadar tehlikenin farkına varılmayacağını kaydettiler. Uzmanların bu görüşüne karşılık Kapalı Çarşı’daki esnafların ise çarşının yıkılmasına müsamaha göstermediği dile getiriliyor.

HER GÜN YÜZLERCE KİŞİ TARAFINDAN ZİYARET EDİLİYOR

Malatya’nın geçmişten günümüze tarihinde önemli bir yer tutan ve depremden sonra şehir merkezinde bulunan tek çarşı olan Kapalı Çarşı her gün yüzlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. 6 Şubat depremlerinin ardından kuyumcular çarşısının yıkılması ile birlikte birçok esnaf Kapalı Çarşı’da hizmet vermeye başladı. Ancak uzmanlar Kapalı Çarşı’nın sağlam bir zemine sahip olmadığını kaydettiler.

Yerin üstündeki yapılara kıyasla yerin altındaki yapıların depremlerden daha fazla etkilendiğini belirten uzmanlar Kapalı Çarşı’nın tehlike arz ettiğini ifade ediyorlar.

SU AKITMA GİBİ SORUNLAR YAŞANDIĞI İFADE EDİLİYOR

Üzerinde bulunan İsmet İnönü heykeli nedeni ile İnönü Kapalı Çarşısı olarak da anılan çarşıda depremlerden öncede özellikle yağmurlu günlerde su akıtma gibi sorunlar yaşandığı ifade ediliyor. Vatandaşlar eğer ağır hasarlı ise çarşının yıkılması ve yerine daha güzel, sağlam ve büyük bir çarşı yapılmasını talep ettiler.