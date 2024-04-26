Milletvekili Ölmeztoprak Türkiye’nin konuştuğu çocuğu ziyaret etti

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak , Pütürge ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları esnasında drone çekimi yapan bir şahsın tekmeli saldırısına maruz kalan küçük çocuğun ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletip çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

“BU DURUMUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM”

Pütürge ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları esnasında drone çekimi yapan bir şahsın tekmeli saldırısına maruz kalan küçük çocuğun ailesini ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak,

“Pütürge’mizde 23 Nisan kutlamaları esnasında bir evladımızın yaşadıklarını üzülerek öğrendik. Adli sürecin hemen başlatıldığı olayı duyar duymaz görüştüğüm ilgililer tarafından da idari süreç başlatılmış ve titizlikle takip edilmektedir. Değerli kamuoyumuzu aydınlatmak açısından ilgili birimlerimiz gerekli açıklamaları da basın aracılığıyla paylaşmaktadır. Bugün kıymetli evladımızı ve ailesini ziyaret ettim. Aile büyükleriyle, dedesi ile sohbet ettik, evladımızı büyük bir özveriyle yetiştiren annesi ve yakın akrabalarıyla ile konuştuk. Evlerini bize açan değerli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Evladımız değerler eğitimini çocuklarına en güzel şekilde sunmaya çalışan bir aileye sahip ve aynı zamanda dört kardeşin en küçüğü. Bu yaşanan üzücü olay esnasında yanında olan kız kardeşi ile de konuştuk. Evlatlarımızın bu süreci psikolojik olarak en az hasarla geçirebilmesi için ailesi her türlü desteği veriyor. Kamuoyundan ise tek ricaları var en doğal hakları olan yasal süreç ilerlerken, akranları ile geçireceği vakitlerde duygusal olarak incinmemesi için hassasiyet gösterilmesi. Değerli ailemize ve kıymetli evlatlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu durumun takipçisi olacağımızı ifade ediyorum.”

diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN