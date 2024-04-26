Sağlık Bakanlığı 36 bin sağlık personeli alıyor! İşte Personeli istihdam edilecek sağlık birimleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugün Resmi Gazetede yayınlanan karara göre Sağlık Bakanlığına 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağının müjdesi verildi. Detaylar haberimizde…
Resmi Gazetede yayınlanan karara göre Sağlık Bakanlığı 36 bin yeni sağlık personeli istihdam edileceğinin müjdesi verildi.
2024 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.
ALIMI YAPILACAK OLAN SAĞLIK PERSONELLERİNİN HİZMET BİRİMLERİ
YATAKLI TEDAVİ:
Diyetisyen: 1
Hemşire: 2
Sağlık Memuru: 19
Tabip: 3 bin 498
Uzman tabip: 32 bin 464
Toplam: 35 bin 984
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ:
Sağlık teknikeri: 1
Toplam: 1
İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ/TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ:
Ebe: 1
Sağlık Memuru: 6
Toplam: 7
SAĞLIK EVİ:
Ebe: 8
Toplam: 8
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.