- Gündem

Sağlık Bakanlığı 36 bin sağlık personeli alıyor! İşte Personeli istihdam edilecek sağlık birimleri

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugün Resmi Gazetede yayınlanan karara göre Sağlık Bakanlığına 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağının müjdesi verildi. Detaylar haberimizde…

Sağlık Bakanlığı 36 bin sağlık personeli alıyor! İşte Personeli istihdam edilecek sağlık birimleri mask
Sağlık Bakanlığı 36 bin sağlık personeli alıyor! İşte Personeli istihdam edilecek sağlık birimleri
Sağlık Bakanlığı 36 bin sağlık personeli alıyor! İşte Personeli istihdam edilecek sağlık birimleri
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugün Resmi Gazetede yayınlanan karara göre Sağlık Bakanlığına 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağının müjdesi verildi. Detaylar haberimizde…

Sağlık Bakanlığı 36 bin sağlık personeli alıyor! İşte Personeli istihdam edilecek sağlık birimleri

Resmi Gazetede yayınlanan karara göre Sağlık Bakanlığı 36 bin yeni sağlık personeli istihdam edileceğinin müjdesi verildi.

2024 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Sağlık Bakanlığı 36 bin sağlık personeli alıyor! İşte Personeli istihdam edilecek sağlık birimleri

 ALIMI YAPILACAK OLAN SAĞLIK PERSONELLERİNİN HİZMET BİRİMLERİ

YATAKLI TEDAVİ:

Diyetisyen: 1

Hemşire: 2

Sağlık Memuru: 19

Tabip: 3 bin 498

Uzman tabip: 32 bin 464

Toplam: 35 bin 984

Sağlık Bakanlığı 36 bin sağlık personeli alıyor! İşte Personeli istihdam edilecek sağlık birimleri

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ:

Sağlık teknikeri: 1

Toplam: 1

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ/TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ:                            

Ebe: 1

Sağlık Memuru: 6

Toplam: 7

SAĞLIK EVİ:

Ebe: 8

Toplam: 8

GENEL TOPLAM: 36 bin

İLANA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

YAYINLANAN TAPLO ŞU ŞEKİLDE:

Sağlık Bakanlığı 36 bin sağlık personeli alıyor! İşte Personeli istihdam edilecek sağlık birimleri

#  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık bakanlığı, Sağlık Bakanlığı son dakika, Sağlık Bakanlığı personel alımı, Personel alımı, son dakika personel alımı, sağlık bakanlığı sözleşmeli personel, sağlık bakanlığı resmi gazete, sağlık bakanlığı atama, son dakika istihdam, son dakika, Fahrettin koca, fahrettin koca personel alımı, sağlık, cumhurbaşkanı, Tedavi

26 Nis 2024 - 10:32 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL