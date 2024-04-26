26 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“ Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 26 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 26 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
26 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Ilıcak Aksoy Eczanesi
Hastane Caddesi, Battalgazi Devlet Hastanesi karşısı (Beydağı Karakolu yanı)
24 saat açık
Vitamin Eczanesi
İskender Mahallesi, Çarmuzu Sağlık Ocağı karşısı
24 saat açık
Anıl Eczanesi
Turgut Özal Bulvarı, Hastane karşısı, Üst geçit yanı, No:13/A
24 saat açık
Melis Eczanesi
Çavuşoğlu Sağlık Ocağı karşısı
24 saat açık
Atalan Eczanesi
Benzinlik Caddesi, Petrol Ofisi devamı, Eskimalatya
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.