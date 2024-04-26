26 Nis 2024 - 10:12- Sağlık G:

26 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 26 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 26 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

26 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 26 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 26 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

26 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Ilıcak Aksoy Eczanesi

Hastane Caddesi, Battalgazi Devlet Hastanesi karşısı (Beydağı Karakolu yanı)

24 saat açık

Vitamin Eczanesi

İskender Mahallesi, Çarmuzu Sağlık Ocağı karşısı

24 saat açık

Anıl Eczanesi

Turgut Özal Bulvarı, Hastane karşısı, Üst geçit yanı, No:13/A

24 saat açık

Melis Eczanesi

Çavuşoğlu Sağlık Ocağı karşısı

24 saat açık

Atalan Eczanesi

Benzinlik Caddesi, Petrol Ofisi devamı, Eskimalatya

24 saat açık”

 
 

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26 Nis 2024 - 10:12 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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