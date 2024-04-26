Meteorolojiden Malatya’ya toz taşınım uyarısı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği; rüzgârın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya için yapılan toz taşınım uyarısında, “Bölge genelinde cuma günü gece saatlerine kadar yer yer toz taşınımı beklendiğinden, başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı bulutlu 30 derece,

Akçadağ: Parçalı bulutlu 30 derece,

Arapgir: Parçalı bulutlu yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece,

Arguvan: Parçalı bulutlu yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece,

Battalgazi: Parçalı bulutlu 32 derece,

Darende: Parçalı bulutlu yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece,

Doğanşehir: Parçalı bulutlu 28 derece,

Doğanyol: Parçalı bulutlu 30 derece,

Hekimhan: Parçalı bulutlu yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece,

Kale: Parçalı bulutlu 31 derece,

Kuluncak: Parçalı bulutlu yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece,

Pütürge: Parçalı bulutlu 28 derece,

Yazıhan: Parçalı bulutlu 31 derece,

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu 31 derece.”