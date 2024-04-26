Malatya’da Yeşilyurt Darende Akçadağ Battalgazi Kuluncak Pütürge etkilenecek

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:
“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bahçebaşı, Yeni mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Ilıca, Günerli, Uzunhasan, Sakarya, Barındır, Kölükler, Üçpınar, Başkaya, Kuzpınar mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aşağıörükçü, Ilıcak, Aksaray, Şeyhler, Karahan, Bahri, Aydınlar mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Fırıncı, Merdivenler, Şişman, Meydancık, Bahri, Erdemli, Kapıkaya, Yeniköy, Alhanuşağı, Bentköy, Mahmut Dursun, Üçdeğirmen, Düzyol, Kamıştaş, Abuşoğlu, Tepebaşı, Çanakçı, Sarıot, Kaleköy, İkizpınar, Salkımlı, Kumluyazı, Güneyce, Gülenköy, Topkıran, Yenidamlar, Akuşağı, Kozluk, Karaağaç, Uyanık, Akça, Uzunhüseyin, Çığırlı, Örencik, Şiro Taraksu, Karahüseyin, Çolak mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu, Yıldıztepe mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Fırıncı Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeni Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Kıyıcak, Darıpınar, Merdivenler, Şişman, Meydancık, Bahri, Erdemli, Dedeköy, Düztarla, Bağlıca, Kapıkaya, Yeniköy, Alhanuşağı, Bentköy, Mahmut Dursun, Üçdeğirmen, Düzyol, Kamıştaş, Abuşoğlu, Tepebaşı, Çanakçı, Sarıot, Kaleköy, İkizpınar, Salkımlı, Kumluyazı, Güneyce, Gülenköy, Topkıran, Yenidamlar, Akuşağı, Kozluk, Karaağaç, Uyanık, Akça, Uzunhüseyin, Çığırlı, Örencik, Şiro Taraksu, Karahüseyin, Çolak mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Doğu, Büyükçimiş, Gölpınar, Doğu, Eğin, Başpınar mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Çörmü, Alvar, Bicir, Sofular, Başören, Ortapınar mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce, Yakınca, 1.OSB, 2.OSB mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Çamlıdere, Yazıca mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.