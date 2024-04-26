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Mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

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Malatya’da ağaçta mahsur kalan kedi için itfaiye ekipleri harekete geçti. 2 saatlik çalışmanın ardından yavru mahsur kaldığı ağaçtan kurtarıldı.

Mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı malatya haber mask
Mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı malatya haber
Mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı malatya haber
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Malatya’da ağaçta mahsur kalan kedi için itfaiye ekipleri harekete geçti. 2 saatlik çalışmanın ardından yavru mahsur kaldığı ağaçtan kurtarıldı.

Mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Malatya’da ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi’nde bir evin bahçesinde bulunan ağaçtan kedi sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

İhbar üzerinde olay yerine giden Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışma yaptı. İtfaiyenin çalışmaları sonucu yavru kedi ağacın kovuğundan çıkarılarak annesine teslim edildi.

Mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
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26 Nis 2024 - 00:18 Malatya- Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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