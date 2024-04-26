Mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Malatya’da ağaçta mahsur kalan kedi için itfaiye ekipleri harekete geçti. 2 saatlik çalışmanın ardından yavru mahsur kaldığı ağaçtan kurtarıldı.
Malatya’da ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi’nde bir evin bahçesinde bulunan ağaçtan kedi sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerinde olay yerine giden Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışma yaptı. İtfaiyenin çalışmaları sonucu yavru kedi ağacın kovuğundan çıkarılarak annesine teslim edildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.