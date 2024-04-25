Görev esnasında şehit olan polis memurunun baba ocağına acı haber

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde görev sırasında motosikletle kaza geçiren polis memuru Emrah Büke, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Atatürk Mahallesi Bağ Sokak'ta meydana geldi. Virajı alamayarak kaza yapan polis memuru ağır yaralandı ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak ne yazık ki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Şehit polis memuru Emrah Büke'nin acı haberi, Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Kamışlıkuyu Mahallesinde yaşayan annesi Nuran Büke ve babası Erdal Büke'ye ulaştırıldı. Ereğli İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar, Ereğli İlçe Emniyet Müdürü İsmail Bayrak, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Kurt ve İlçe Askerlik Şubesi Başkanı Fahrettin Esfet tarafından verilen acı haberle baba ocağı yasa boğuldu.

Şehit polis memurunun baba ocağına Türk bayrağı asıldı, aile ve yakınları büyük bir üzüntüyle sarsıldı. Türk milleti, şehit polis memuru Emrah Büke'nin ailesine başsağlığı ve sabır diliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı