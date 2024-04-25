- Asayiş

Hatay'da çıkan baca yangını korkuttu

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Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir iş yerinin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'da çıkan baca yangını korkuttu mask
Hatay'da çıkan baca yangını korkuttu
Hatay'da çıkan baca yangını korkuttu
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Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir iş yerinin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'da çıkan baca yangını korkuttu

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinin bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu bacada hasar oluştu.

Hatay'da çıkan baca yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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25 Nis 2024 - 23:45 - Asayiş

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