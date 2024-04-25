Erdoğan’ın mesajı harekete geçirecek mi? Malatya fahiş fiyat bataklığında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde ifade ettiği fahiş fiyat mesajının ardından bazı şehirlerde Ticaret Bakanlığı ekipleri harekete geçti. Tam anlamıyla fahiş fiyat bataklığında olan, hatta bazı noktalarda İstanbul gibi metropol bir şehirdeki fiyatları geçen Malatya’da da Bakanlığın harekete geçip geçmeyeceği merak konusu oldu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan ve fahiş fiyatlarla mücadelede yeni ve daha caydırıcı tedbirler ortaya konacağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

“Milletimizin fahiş fiyat yükünün altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu kim yaparsa yapsın bedelini fazlasıyla ödeyecek”

demişti.

“DAHA ZAM HABERİ DUYULMADAN FİYATLARI ARTIRANLAR OLUYOR”

Bugün bir açıklama yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat da,

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir yandan meydana gelen bölgesel krizleri yönetmeye çalışırken, diğer yandan ekonomik yol haritamız olan OVP’yi titizlikle uyguluyoruz. Ülkemizin güven inşa etmek için gösterdiği tüm gayretleri boşa çıkarmak için uğraşan, didinen kimseler her zamanki gibi iş başındadır. 21 yılda yıllık yüzde 5,4 ve son 14 çeyrektir büyüyen bir ekonomiyi, rekorlar kıran ihracatı, azalan dış ticaret açığı ve azalan cari işlemler açığını kabullenemiyorlar. Fakat tüm bunlar bizim kararlılığımızın önüne geçemez. Biz bugünü sağlam inşa etmek ve geleceği doğru şekillendirmekle mükellefiz. Esnafımızı, girişimcilerimizi, üreticilerimizi, tüketicilerimizi ve emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Daha zam haberi duyulmadan, gündeme alınmadan fiyatları artıranlar da maalesef oluyor. Ticaret Bakanlığı ve bazı durumlarda diğer Bakanlıklardan ekiplerimiz sürekli sahada denetim halindedir. Bu konuda taviz vermeyeceğiz, fırsatçılara, stokçulara, tamahkarlığa, karaborsa zihniyetine izin vermeyeceğiz”

sözlerini aktardı.

BAKANLIK 1 OCAK’A KADAR SÜRE VERMİŞTİ

Ticaret Bakanlığı yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin tarife ve fiyat listelerini görünür şekilde kafe ve restoranların önüne koymasına ilişkin düzenlemeyi daha önce duyurmuştu. Bakanlığın, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i, 19 Aralık 2023'te Resmi Gazete'de yayınlanmış ve işletmelere 1 Ocak 2024 tarihine kadar geçiş süreci tanınmıştı.

MALATYA’DA HAREKETE GEÇİLECEK Mİ?

Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde ifade ettiği fahiş fiyat mesajının ardından bazı şehirlerde Ticaret Bakanlığı ekipleri harekete geçti. Tam anlamıyla fahiş fiyat bataklığında olan, hatta bazı noktalarda İstanbul gibi metropol bir şehirdeki fiyatları geçen Malatya’da da Bakanlığın harekete geçip geçmeyeceği merak konusu oldu.

Bilindiği üzere Malatya’da akla hayale gelmeyen her alanda yüzde 100’den daha fazla oranlarda zam yapılmış halde. Durum o kadar vahim bir hal aldı ki Malatyalılar ümitsizlik içinde. Hemen herkesin söylediği şey ise depremin kimseye ders olmadığı ifadeleri ile birlikte “Bizim bize yaptığımızı kimse yapmıyor” cümlesi.