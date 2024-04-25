- Asayiş

Hatay’da DEAŞ operasyonu: 10 tutuklama

ABONE OL Google News Sayfamız

Hatay’da terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonunda yakalanan 10 şahıs adli mercilerce tutuklandı.

Hatay’da DEAŞ operasyonu: 10 tutuklama mask
Hatay’da DEAŞ operasyonu: 10 tutuklama
Hatay’da DEAŞ operasyonu: 10 tutuklama
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Hatay’da terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonunda yakalanan 10 şahıs adli mercilerce tutuklandı.

Hatay’da DEAŞ operasyonu: 10 tutuklama

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü terör örgütlerine yönelik çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından 22 Nisan tarihinde İskenderun ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

Hatay’da DEAŞ operasyonu: 10 tutuklama

DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen operasyonda 10 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandılar.

Hatay’da DEAŞ operasyonu: 10 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatay, operasyon, Tutuklama, gözaltı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, Polis

25 Nis 2024 - 23:26 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL