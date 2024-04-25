Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Karakese Mahallesi Çökek Yayla yolundaki ormanlık alanda çıkan yangın, çevre sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla fark edildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, hızla yayılmasıyla birlikte bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 10 arazöz, 1 su tankı ve 15 personel yangınla mücadele için bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin karadan yaptığı yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, yangın sırasında yaklaşık 2 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Yangın sonrasında itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları yapıldı. Bölgedeki risklerin tamamen ortadan kaldırılması için ekiplerin titizlikle çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Yangının çıkış sebebinin ve etkilerinin detaylı bir şekilde incelenmesi için soruşturma başlatıldı. Olayın gelişmeleri yakından takip edilmeye devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı