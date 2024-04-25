Otomobil tramvay yoluna girdi: 2 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tramvay yoluna girdi.

Kazada, otomobilde bulunan sürücü Ş.İ. ve annesi F.İ. yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 38 ZA 879 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Sağlık ekipleri ise yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazanın ardından tramvay seferlerine bir süre ara verildi, ancak otomobilin kaldırılmasıyla birlikte seferler normale döndü. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Olayın detayları ve yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili gelişmelerin takip edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı