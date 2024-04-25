- Gündem

Otomobil tramvay yoluna girdi: 2 kişi yaralandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tramvay yoluna girdi.

Otomobil tramvay yoluna girdi: 2 kişi yaralandı mask
Otomobil tramvay yoluna girdi: 2 kişi yaralandı
Otomobil tramvay yoluna girdi: 2 kişi yaralandı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tramvay yoluna girdi.

Otomobil tramvay yoluna girdi: 2 kişi yaralandı

Kazada, otomobilde bulunan sürücü Ş.İ. ve annesi F.İ. yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 38 ZA 879 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Sağlık ekipleri ise yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Otomobil tramvay yoluna girdi: 2 kişi yaralandı

Kazanın ardından tramvay seferlerine bir süre ara verildi, ancak otomobilin kaldırılmasıyla birlikte seferler normale döndü. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Olayın detayları ve yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili gelişmelerin takip edilmesi bekleniyor.

Otomobil tramvay yoluna girdi: 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Kayseri, Kocasinan, Şeker Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, kaza, trafik kazası, yaralı, tramvay, Otomobil, soruşturma, sağlık, Polis

25 Nis 2024 - 23:19 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL