Kurt saldırısı: 70 koyun telef oldu, yetkililerden yardım isteniyor

Kars'ın merkeze bağlı Çalgavur köyünde yaşanan acı bir olayda, koyun sürüsüne saldıran kurtlar yaklaşık 70 koyunu telef etti. Olay, arazide otlayan Erol Savaş'a ait koyunlara kurtların ansızın saldırmasıyla gerçekleşti.
Kurtların sürüye saldırması sonucunda 70 koyun telef olurken, birçok koyun da yaralandı. Saldırı anı kameralar tarafından kaydedilirken, telef olan koyunların acı görüntüleri izleyicileri derinden etkiledi.
Koyunların sahibi Erol Savaş, yaşanan trajedinin ardından 70 koyunlarının telef olduğunu belirterek yetkililerden yardım talep etti. Kurt saldırılarına karşı çaresiz kalan sürü sahipleri, hayvanlarını korumak için çoban köpekleriyle araziye çıkmak zorunda kalıyor.
Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte araziye çıkan hayvanların sahipleri, kurt saldırıları karşısında tedirginlik içerisinde. Bu tür olayların yaşanmaması ve hayvan kayıplarının önüne geçilmesi için yetkililerden gerekli önlemlerin alınması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.