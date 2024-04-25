Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Vali Yazıcı’dan tasarruf vurgusu “Kul hakkına giriyorsanız işiniz zor”

Malatya’da 2024 Yılı 2’nci İl Koordinasyon Kurulu ve İl İdare Şube Başkanları Toplantısı’ gerçekleştirildi. Toplantıda kurum ve kuruluşlar, 2024 yılı yatırımları hakkında bilgi vererek, sorun ve sıkıntılar hakkında değerlendirmelerde bulundular.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19980564/vali-yazicidan-tasarruf-vurgusu-kul-hakkina-giriyorsaniz-isiniz-zor



Müşavirlerden mücbir sebep isyanı

Mali müşavirlerin iş yükünden bahseden Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Serdar Böke, insani şartlarda yaşamanın mali müşavirlerin anayasal hakkı olduğunu belirtti. Deprem bölgelerinde mücbir sebebin uzatılmasını da talep eden Böke, önemli açıklamalarda bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19980867/musavirlerden-mucbir-sebep-isyani



Asgari ücrete zam yapılacak mı?

Enflasyonun giderek artığı, Türk lirasının giderek değer kaybettiği şu günlerde asgari ücret alanların giderek enflasyonun altında ezildiği ifade edilirken, asgari ücretle çalışan vatandaşlar ile Hizmet-İş Malatya Şube Başkanı Mustafa Sengir, asgari ücrete temmuz ayında da zam yapılmasını istediler.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19981027/asgari-ucrete-zam-yapilacak-mi



Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önemli başarı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen dev bir ameliyat, obeziteyle mücadelede umut verici bir adım olarak öne çıkıyor. Genel Cerrahi uzmanı Prof. Dr. Burhan Hakan Kanat, 210 kilogramlık Muhsin Akklınç'a başarılı bir mide küçültme operasyonu gerçekleştirdi. Ameliyat sonrası yapılan açıklamalarda, günümüzde obezite cerrahisinin artan başarı oranlarına ve azalan risklere vurgu yapıldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19981937/malatya-egitim-ve-arastirma-hastanesinde-onemli-basari



Saral’dan Malatya Kürecik açıklaması

T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışman Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral’dan Malatya’da bulunana Kürecik Radar Üssü açıklaması geldi. Saral, yaptığı açıklamada önemli ifadelere yer verdi. İşte ayrıntılar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19982398/saraldan-malatya-kurecik-aciklamasi



Bu görüntüler cezasız kalmasın Bu şahıs sana yazıklar olsun!

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında yaşanan bir olay Malatyalıların içini sızlattı. Sosyal medya ’da gündem olan görüntülere binlerce vatandaş tepki gösterdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19984755/son-dakika-bu-goruntuler-cezasiz-kalmasin-bu-sahis-sana-yaziklar-olsun



Yine o bina yine ilgisizlik “Can güvenliği bu kadar ucuz olmamalı”

BUSABAH Medya’nın birçok kez gündeme getirdiği o bina hâlâ tehlike saçıyor. Açıl İş Merkezi olarak bilinen binadan beton ve moloz parçalarının sarktığı, binanın altından ise günde binlerce insanın geçtiği, seyyar satıcıların bulunduğu görüldü. Deprem araştırmacısı Baturhan Öğüt ise yeniden o binayı paylaşarak, “Can güvenliği bu kadar ucuz olmamalı” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19985099/yine-o-bina-yine-ilgisizlik-can-guvenligi-bu-kadar-ucuz-olmamali



Pütürge Belediye Başkanı Sülük’ten açıklama Çocuğa tekme atan o şahıs görevden alındı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında yaşanan bir olay ciddi bir tepki topladı. Ulusal medyada da yer alan ve sosyal medyada gündem olan görüntülerdeki kişinin Pütürge Belediyesinde çalıştığı ifade edilirken konuya ilişkin Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük bir açıklama yaptı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19986996/puturge-belediye-baskani-sulukten-aciklama-cocuga-tekme-atan-o-sahis-gorevden-alindi