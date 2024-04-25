Ayağı sıkışan çocuğa itfaiye ekiplerinden hızlı müdahale

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan bir sağlık ocağında yaşanan olay, çevredekilerin hızlı müdahalesiyle olaysız bir şekilde sonuçlandı.

İlçeye bağlı Bamyasuyu Mahallesi'nde bulunan sağlık ocağında oturan Mehmet D. isimli çocuğun ayağı, oturduğu sandalyeye sıkıştı. Olayı fark edenlerin haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti.

Hızla olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, çocuğun ayağını sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışmaya başladı. Titiz bir çalışma sonucunda, çocuğun ayağı başarılı bir şekilde sandalyeden kurtarıldı. Kurtarılan çocuk, yaşadığı stresli anların ardından itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde çocuğun sağlığına kavuşmasından memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. İtfaiye ekiplerinin olaylara bu şekilde hızlı bir şekilde müdahale etmesi, şehirdeki güvenlik ve hizmet anlayışının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı