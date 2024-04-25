Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı