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Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı mask
Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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25 Nis 2024 - 22:49 - Spor

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