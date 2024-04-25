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Kayıp çoban arama çalışmaları sürüyor: Yel köpeği dahil edildi

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı kırsal Akçaörten Mahallesi'nde çobanlık yapan 20 yaşındaki Şeyhmus Arslan, 22 Nisan akşamı evine dönmemesi üzerine kayboldu.

Kayıp çoban arama çalışmaları sürüyor: Yel köpeği dahil edildi mask
Kayıp çoban arama çalışmaları sürüyor: Yel köpeği dahil edildi
Kayıp çoban arama çalışmaları sürüyor: Yel köpeği dahil edildi
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı kırsal Akçaörten Mahallesi'nde çobanlık yapan 20 yaşındaki Şeyhmus Arslan, 22 Nisan akşamı evine dönmemesi üzerine kayboldu.

Kayıp çoban arama çalışmaları sürüyor: Yel köpeği dahil edildi

Arslan'ın yakınları, endişelerini gidermek ve yardım talebinde bulunmak amacıyla durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ardından, Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), güvenlik korucusu ve UMKE ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Kayıp çoban arama çalışmaları sürüyor: Yel köpeği dahil edildi

Arama kurtarma ekipleri, kaybolduğu tespit edilen bölgede köy çevresindeki arazilerde, göletlerde, metruk yapılar ve mağaralarda arama çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na ait "Yel" isimli iz takip köpeği de ekiplere destek olmak için görevlendirildi.

Kayıp çoban arama çalışmaları sürüyor: Yel köpeği dahil edildi

Şu ana kadar sonuç alınamayan arama çalışmaları devam ederken, Arslan'ın ailesi ve yakınları endişeli bekleyişlerini sürdürüyor. Yetkililer, her türlü olasılığı göz önünde bulundurarak Arslan'ın bulunması için titizlikle çalışmalarını sürdürüyorlar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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25 Nis 2024 - 22:37 - Asayiş

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