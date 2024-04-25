Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in anısına kütüphane açıldı

Zonguldak'ta, 2023 yılında Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu sırasında bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit düşen piyade uzman çavuş Mustafa Sezer'in anısına Erdemir Anadolu Lisesi'nde kütüphane açıldı.

Bu duygusal anı yaşatan etkinliğe birçok önemli isim ve Sezer'in ailesi katıldı.

Kütüphane açılış törenine, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Cezmi Yalınkılıç, Vali Yardımcısı Mehmet Türk, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, Kozlu Belediye Başkanı Altuğ Dökmeci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, Erdemir Anadolu Lisesi Müdürü Erol Koç, şehit Mustafa Sezer’in annesi Yasemin Sezer, babası Mehmet Emin Sezer, kardeşleri Kerim Sezer, Yakup Sezer, eşi Aleyne Sezer ve projenin mimarı olan Bartın Üniversitesi Bilge ve Bilge Yönetimi öğrencisi Merve Cinel katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış öncesinde Vali Yardımcısı Mehmet Türk, şehit ailesine plaket takdim etti. Projenin arkasındaki isim olan Merve Cinel, duygusal bir konuşma yaparak şehidin hayatını ve fedakarlıklarını anlattı. Cinel,

"Şehidimiz Mustafa Sezer, 1995 yılında Zonguldak Kozlu’da doğdu. Öğrenim hayatını Kozlu İlkokulu ve ardından Kozlu Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamladı. Görevine 2016 yılında başlayan Mustafa Sezer, evli ve bir çocuk babasıydı. Şehit Mustafa Sezer, 9 Ağustos 2023 tarihinde vatan borcuna canını, hayallerini feda etti."

şeklinde konuştu.

Kütüphane açılışı sonrasında şehit Mustafa Sezer’in annesi Yasemin Sezer'in duygusal anlar yaşadığı görüldü. Anne Sezer, açılış boyunca güçlükle ayakta durabildi.

Bu anlamlı etkinlik, şehitlerin hatıralarının yaşatılması ve onların fedakarlıklarının unutulmaması adına önemli bir adım olarak nitelendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı