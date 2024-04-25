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Uyku apnesi olanlar ehliyet alamıyor mu? Uyku apnesi nedir?

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Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle uyku apnesi teşhisi koyulan kişilerin ehliyet alamayacağı yönündeki iddialar gündeme oturdu. Milyonlarca sürücü ve sürücü adayını ilgilendiren habere ilişkin bir açıklama yapıldı.

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Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle uyku apnesi teşhisi koyulan kişilerin ehliyet alamayacağı yönündeki iddialar gündeme oturdu. Milyonlarca sürücü ve sürücü adayını ilgilendiren habere ilişkin bir açıklama yapıldı.

Uyku apnesi olanlar ehliyet alamıyor mu? Uyku apnesi nedir?


İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kara Yolları Trafik Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldığı iddialarını yalanlayarak, uyku apnesi tanısı konan kişilerin ehliyet alamayacağı ve ehliyetini yenileyemeyeceği iddiasının manipülasyon içerdiğini bildirdi.

Uyku apnesi olanlar ehliyet alamıyor mu? Uyku apnesi nedir?

İŞTE O AÇIKLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esasların Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik kapsamında belirlendiği hatırlatılarak,

“Yürürlükte olan Yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında ağır derecede veya orta derecede uyku apnesi olanlar ile birlikte gündüz uyuklama hali tespit edilen kişilerin tedavi görmeden sürücü belgesi alamayacakları, ancak uyku apnesinin kontrol altına alındığı veya tedavi edildiği doktor heyeti tarafından tespit edilen kişilere sürücü belgesi verilebileceği açıkça belirtilmiştir. Yönetmelikte güncel bir değişiklik söz konusu değildir”

denildi.

Uyku apnesi olanlar ehliyet alamıyor mu? Uyku apnesi nedir?

UYKU APNESİ NEDİR?

Peki, uyku apnesi nedir?
Uyku apnesi, sık görülen ve uyku sırasında tekrarlayan ataklarla, soluk alıp vermenin kesintiye uğradığı tehlikeli boyutlara varabilen bir uyku bozukluğu olarak tanımlanıyor. Günümüzde yaygın olarak görülen uyku apnesi rahatsızlığının ülkemizdeki sıklığı %5 ila 10 arasında değişkenlik gösteriyor.

Uyku apnesi olanlar ehliyet alamıyor mu? Uyku apnesi nedir?

Obstrüktif (Tıkayıcı) Uyku Apnesi
Santral Uyku Apnesi
Mikst Uyku Apnesi (Kompleks Uyku Apnesi Sendromu) şeklinde 3 tip uyku apnesi çeşidi vardır.

Uyku apnesi olanlar ehliyet alamıyor mu? Uyku apnesi nedir?

TEDAVİ ŞEKİLLERİ

Doku Eksizyonu (Çıkarılması)
Doku Küçültme
Çene Düzeltme Operasyonu
Sinir Stimülasyonu
Trakeostomi gibi tedavi şekilleri olmakla birlikte tıbbi muayene ve tavsiyelerle tanı ve işlemlerin yapılması önem arz ediyor.

Uyku apnesi olanlar ehliyet alamıyor mu? Uyku apnesi nedir?

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25 Nis 2024 - 22:10 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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