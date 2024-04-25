Feci trafik kazası: Acil servis doktoru hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, sabah saatlerinde meydana gelen acı bir kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayda, Birecik Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli genç doktor Mustafa Güder'in hayatını kaybettiği ve altı kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Birecik ilçe çıkışında gerçekleşti. İddialara göre, Doktor Mustafa Güder'in içinde bulunduğu aracın karıştığı kazada toplam yedi kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Birecik Devlet Hastanesine sevk edildi. Ancak, doktor Güder yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri ise hastanede devam etmekte.

Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri, feci olayın nasıl meydana geldiğini gözler önüne serdi. Yetkililer, kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Olayın nedenleri ve sorumluları hakkında net bir bilgi verilmese de, kaza sonrası güvenlik tedbirlerinin artırıldığı öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşanan bu trajik kaza, bölgede derin üzüntüye neden oldu. Doktor Mustafa Güder'in ani vefatı, yakınları ve meslektaşları arasında büyük bir üzüntüye yol açtı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı