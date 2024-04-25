Çöşnük Kavşağı’nda motosiklet ile bisiklet çarpıştı

Malatya’da ölüm kavşağı olarak anılan Çöşnük Kavşağı’nda bu defa motosiklet ile bisiklet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, güzergah üzerinde seyir halinde olan E.U.D. idaresindeki 02 ADU 271 plakalı motosiklet ile Ş.Y.’in kullandığı bisiklet kavşakta çarpıştı. Kazada yola savrulan sürücülerle birlikte motosiklette yolcu olarak bulunan M.S.S. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekiplerin sevk edildiği kazada yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.