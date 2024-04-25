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Çöşnük Kavşağı’nda motosiklet ile bisiklet çarpıştı

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Malatya’da ölüm kavşağı olarak anılan Çöşnük Kavşağı’nda bu defa motosiklet ile bisiklet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Çöşnük Kavşağı’nda motosiklet ile bisiklet çarpıştı malatya haber mask
Çöşnük Kavşağı’nda motosiklet ile bisiklet çarpıştı malatya haber
Çöşnük Kavşağı’nda motosiklet ile bisiklet çarpıştı malatya haber
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Malatya’da ölüm kavşağı olarak anılan Çöşnük Kavşağı’nda bu defa motosiklet ile bisiklet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Çöşnük Kavşağı’nda motosiklet ile bisiklet çarpıştı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, güzergah üzerinde seyir halinde olan E.U.D. idaresindeki 02 ADU 271 plakalı motosiklet ile Ş.Y.’in kullandığı bisiklet kavşakta çarpıştı. Kazada yola savrulan sürücülerle birlikte motosiklette yolcu olarak bulunan M.S.S. yaralandı.

Çöşnük Kavşağı’nda motosiklet ile bisiklet çarpıştı

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekiplerin sevk edildiği kazada yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Çöşnük Kavşağı’nda motosiklet ile bisiklet çarpıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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25 Nis 2024 - 21:26 Malatya- Asayiş

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