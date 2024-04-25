25 Nis 2024 - 21:05- Gündem G:

Pütürge Belediye Başkanı Sülük’ten açıklama Çocuğa tekme atan o şahıs görevden alındı

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında yaşanan bir olay ciddi bir tepki topladı. Ulusal medyada da yer alan ve sosyal medyada gündem olan görüntülerdeki kişinin Pütürge Belediyesinde çalıştığı ifade edilirken konuya ilişkin Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük bir açıklama yaptı.

Pütürge Belediye Başkanı Sülük’ten açıklama Çocuğa tekme atan o şahıs görevden alındı malatya haber mask
Pütürge Belediye Başkanı Sülük’ten açıklama Çocuğa tekme atan o şahıs görevden alındı malatya haber
Pütürge Belediye Başkanı Sülük’ten açıklama Çocuğa tekme atan o şahıs görevden alındı malatya haber
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında yaşanan bir olay ciddi bir tepki topladı. Ulusal medyada da yer alan ve sosyal medyada gündem olan görüntülerdeki kişinin Pütürge Belediyesinde çalıştığı ifade edilirken konuya ilişkin Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük bir açıklama yaptı.

Pütürge Belediye Başkanı Sülük’ten açıklama Çocuğa tekme atan o şahıs görevden alındı

Söz konusu görüntülerde Pütürge Yatılı Bölge Okulu bahçesinde gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, bir kişinin ilköğretim öğrencisine çocuğun balonu drona çarptı diye tekme attığı görülüyor.

Pütürge Belediye Başkanı Sülük’ten açıklama Çocuğa tekme atan o şahıs görevden alındı

“ONLARA DESTEK OLACAĞIZ”

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları aktardı:

“Sayın Pütürgeliler ve kamuoyu, bugün sosyal medyada geniş yer bulan ve Pütürge’mizde gerçekleştiği öne sürülen olayla ilgili yanıltıcı bilgilerin dolaşımı üzerine bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Öncelikle, bu üzücü hadiseden etkilenen çocuğumuz ve onun ailesiyle sürekli iletişim içindeyiz ve onlara destek olmak en büyük önceliğimizdir. Yaşananlardan ötürü derin üzüntü duyuyor ve ailesine her türlü yardımı sağlamak için hazır olduğumuzu ifade etmek isterim.
Pütürge Belediye Başkanı Sülük’ten açıklama Çocuğa tekme atan o şahıs görevden alındı

“İŞİNE SON VERİLDİ”

Bu bağlamda, bahsi geçen kişi belediyemizin çalışanı olmayıp, Belediyemize bağlı PÜRAŞ A.Ş. şirketinde görev almaktaydı. Meydana gelen olayın ardından, şirketimiz tarafından hızla gerçekleştirilen inceleme neticesinde ilgili personelin işine son verilmiştir.

Pütürge Belediye Başkanı Sülük’ten açıklama Çocuğa tekme atan o şahıs görevden alındı

PÜRAŞ A.Ş. ve Belediyemiz, konunun her yönüyle aydınlatılması için ilgili kurumlarla sıkı bir iş birliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Pütürge’mizin huzuru ve güvenliği için gerekli tüm adımlar kararlılıkla atılmakta ve süreç dikkatle yönetilmektedir. Sizlere saygılarımı sunar, bilgilerinize arz ederim.”

Pütürge Belediye Başkanı Sülük’ten açıklama Çocuğa tekme atan o şahıs görevden alındı

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25 Nis 2024 - 21:05 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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