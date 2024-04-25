Türkiye cumhurbaşkanları nerede vefat etti?

Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıllık tarihi boyunca, halen cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 12 cumhurbaşkanı gördü. 9 eski cumhurbaşkanı ise hayata gözlerini yumdu. Peki, hangi cumhurbaşkanı nerede doğdu ve nerede vefat etti? İşte cevabı…
TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLARI NEREDE DOĞDU?
Mustafa Kemal Atatürk - Selanik
İsmet İnönü - İzmir (Aslen Malatyalı)
Celal Bayar - Bursa
Cemal Gürsel - Erzurum
Cevdet Sunay - Erzurum
Fahri Korutürk - İstanbul
Kenan Evren - Manisa
Turgut Özal - Malatya
Süleyman Demirel - Isparta
Ahmet Necdet Sezer - Afyonkarahisar
Abdullah Gül - Kayseri
Recep Tayyip Erdoğan - İstanbul
TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLARI NEREDE VEFAT ETTİ?
Mustafa Kemal Atatürk - İstanbul
İsmet İnönü - Ankara
Celal Bayar - İstanbul
Cemal Gürsel - Ankara
Cevdet Sunay - İstanbul
Fahri Korutürk - İstanbul
Kenan Evren - Ankara
Turgut Özal - Ankara
Süleyman Demirel - Ankara
Ahmet Necdet Sezer -
Abdullah Gül -
Recep Tayyip Erdoğan -
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.