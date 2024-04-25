25 Nis 2024 - 20:44- Gündem

Türkiye cumhurbaşkanları nerede vefat etti?

Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıllık tarihi boyunca, halen cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 12 cumhurbaşkanı gördü. 9 eski cumhurbaşkanı ise hayata gözlerini yumdu. Peki, hangi cumhurbaşkanı nerede doğdu ve nerede vefat etti? İşte cevabı…