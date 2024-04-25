Yasadışı avcılık operasyonu: 4 kişi kafes avcılığı yaparken yakalandı

Sivas'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği kontrol faaliyetlerinde, yasadışı avcılık yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Zara ve Divriği ilçelerinde gerçekleştirilen kontrollerde, kafes avcılığı yaparken yakalanan şüphelilere yasal işlem uygulandı. Operasyonda, 8 canlı mühre kınalı keklik, 8 kafes ve 5 ilmek tuzağı ele geçirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.