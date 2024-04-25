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Yasadışı avcılık operasyonu: 4 kişi kafes avcılığı yaparken yakalandı

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Sivas'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği kontrol faaliyetlerinde, yasadışı avcılık yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Yasadışı avcılık operasyonu: 4 kişi kafes avcılığı yaparken yakalandı mask
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Sivas'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği kontrol faaliyetlerinde, yasadışı avcılık yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Yasadışı avcılık operasyonu: 4 kişi kafes avcılığı yaparken yakalandı

Zara ve Divriği ilçelerinde gerçekleştirilen kontrollerde, kafes avcılığı yaparken yakalanan şüphelilere yasal işlem uygulandı. Operasyonda, 8 canlı mühre kınalı keklik, 8 kafes ve 5 ilmek tuzağı ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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25 Nis 2024 - 20:41 - Gündem

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