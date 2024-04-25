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Sivasspor’da, Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

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Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Sivasspor’da, Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor mask
Sivasspor’da, Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor
Sivasspor’da, Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor
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Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Sivasspor’da, Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, hücum ve şut çalışması ile çift kale maç yaparak idmanı tamamladı.

Sivasspor’da, Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Sivasspor ile Konyaspor, 27 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Murat Erdoğan görev yapacak.

Sivasspor’da, Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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25 Nis 2024 - 20:37 - Spor

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